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كم دقيقة يقضي المراهقون مع "تشات جي بي تي"؟

Lebanon 24
09-10-2026 | 15:54
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كشفت شركة "أوبن إيه آي" أن المراهقين يقضون في المتوسط أقل من 15 دقيقة يومياً في استخدام "تشات جي بي تي"، فيما لا تتجاوز نسبة الذين يخوضون محادثات متواصلة لأكثر من ثلاث ساعات 2%، وفق أول تقرير للشركة عن أنماط استخدام هذه الفئة العمرية للمنصة.
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وتأتي هذه البيانات وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الصحة النفسية للمراهقين، ما دفع الشركة إلى تطوير أدوات حماية إضافية، تشمل تنبيهات لأخذ استراحات خلال الاستخدام الطويل، وإجراءات للرقابة الأبوية.

وأوضحت الشركة أن نحو نصف المحادثات التي ظهرت فيها تنبيهات الاستراحة انتهت أو توقفت خلال خمس دقائق.

في المقابل، شككت مؤسسة "كومن سينس ميديا" في فاعلية بعض إجراءات الحماية، مشيرة إلى أن اختبارات أجرتها كشفت ثغرات في التنبيهات الأبوية المتعلقة بالمحتوى الحساس، ولا سيما إيذاء النفس واضطرابات الأكل.

وردّت "أوبن إيه آي" بأن بعض الاختبارات لا تعكس بالضرورة الأداء الكامل لأنظمة الحماية، مؤكدة استمرار العمل على تعزيز سلامة المراهقين أثناء استخدام المنصة.
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