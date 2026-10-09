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متفرقات

"كلود" قد ينهي المحادثات المسيئة.. إجراء جديد من "أنثروبيك"

Lebanon 24
09-10-2026 | 23:00
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كلود قد ينهي المحادثات المسيئة.. إجراء جديد من أنثروبيك
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أتاحت شركة "أنثروبيك" لنموذج الذكاء الاصطناعي "كلود" إمكانية إنهاء المحادثات في حالات محددة من التفاعل المسيء أو الضار، ضمن إجراءات تهدف إلى التعامل مع الحوارات التي تتجاوز حدود الاستخدام المقبول.
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ولا يعني الإجراء أن توجيه إهانة عابرة إلى النموذج سيؤدي تلقائياً إلى إغلاق المحادثة، إذ يرتبط القرار بحالات استثنائية، وبعد تعذّر مواصلة الحوار بصورة مناسبة.

وأوضحت الشركة، في تحديث لسياستها، أن الحظر يستهدف الإساءة المتكررة والمتعمدة، ولا يشمل التعبير المعتاد عن الإحباط أو انتقاد إجابات النموذج أو اختباره.

وكانت "أنثروبيك" قد منحت بعض إصدارات "كلود"، منذ آب 2025، القدرة على إنهاء المحادثات في الحالات القصوى، باعتبارها إجراءً أخيراً بعد فشل محاولات إعادة توجيه الحوار.

وفي حال إنهاء المحادثة، يستطيع المستخدم بدء محادثة جديدة، من دون أن يؤثر ذلك في بقية محادثاته أو حسابه.
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