شركة سيارات تستعد لتوسيع تجاربها مع الروبوتات الشبيهة بالبشر

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تنوي شركة "فولكس فاغن" توسيع تجاربها مع الروبوتات الشبيهة بالبشر، في خطوة قد تمهد لاستخدام هذه الآلات في نقل قطع السيارات والمواد داخل المصانع، مع تزايد اعتماد قطاع صناعة السيارات على تقنيات والأتمتة.وفي هذا الإطار، اتفقت شركة UBTECH Robotics مع "فاو فولكس فاغن" على تطوير واختبار تطبيقات للروبوتات البشرية في داخل مصانع السيارات، إلى جانب إنشاء مواقع تجريبية لتقييم أدائها في بيئات التصنيع الفعلية.ويمثل الاتفاق الجديد توسعا في تعاون بدأ قبل سنوات؛ إذ اختبرت الشركتان روبوتات بشرية في مصنع تشينغداو بالصين، شملت مهامها التدريب على فحص جودة السيارات، كما جرى اختبار روبوتات في أعمال مثل إحكام ربط البراغي وتركيب المكونات ومناولة الأجزاء.وتستهدف المرحلة الجديدة توسيع نطاق التجارب ليشمل الخدمات اللوجستية داخل المصانع، وهي أعمال تتطلب نقل المكونات والمواد إلى مواقع الإنتاج بصورة متكررة.وتراهن الشركتان على قدرة الروبوتات البشرية على أداء مهام متنوعة باستخدام المنصة نفسها، بدلا من الاعتماد حصرا على أنظمة آلية ثابتة مصممة لتنفيذ عملية واحدة، وهو ما قد يمنح المصانع مرونة أكبر عند تغيير خطوط الإنتاج أو تلبية الطلب على طرازات مختلفة من السيارات.وتطور UBTECH روبوتاتها الصناعية اعتمادا على منظومة تجمع بين الذكاء الاصطناعي المتجسد، والتحكم في الحركة، والمكونات الميكانيكية، والقدرة على تنسيق عمل عدة روبوتات.وتهدف هذه التقنيات إلى تمكين الروبوت من فهم البيئة المحيطة به، وتقدير التغيرات التي قد تحدث فيها، واختيار الأفعال المناسبة لتنفيذ المهمة المطلوبة.لكن نجاح هذه الأنظمة في المصانع لا يعتمد على الحركة الشبيهة بالبشر وحدها، بل يتطلب أيضا القدرة على التعامل مع مواقف متغيرة، والعمل بأمان بالقرب من العمال، وإنجاز المهام بصورة متكررة وموثوقة.ورغم الطموحات الكبيرة، لم تعلن الشركتان حتى الآن عن بدء تشغيل تجاري منتظم للروبوتات في المهام اللوجستية الجديدة، كما لم تكشفا عن عدد الروبوتات التي ستشارك في التجارب أو موعد بدء استخدامها بصورة دائمة.(إرم نيوز)