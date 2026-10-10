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تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تُحضّر مفاجأة لمستخدمي "شات".. ما الذي سيتغيّر؟

Lebanon 24
10-10-2026 | 06:30
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غوغل تُحضّر مفاجأة لمستخدمي شات.. ما الذي سيتغيّر؟
غوغل تُحضّر مفاجأة لمستخدمي شات.. ما الذي سيتغيّر؟ photos 0
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تعمل شركة "غوغل" على تطوير ميزة جديدة من شأنها تحسين تجربة المحادثات داخل تطبيق "غوغل شات"، عبر إدخال تقنية النطاق الديناميكي المرتفع (HDR) إلى الرموز التعبيرية، بما يمنحها ألواناً أكثر وضوحاً وتفاصيل بصرية أدق.
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وكشفت تسريبات تقنية، استندت إلى تحليل الحزمة البرمجية (APK) لأحدث إصدارات تطبيق "جيميل"، عن وجود شفرات تشير إلى اختبار ميزة تحمل اسم "HDR emoji"، تهدف إلى تحسين مستويات السطوع والتباين في الرموز التعبيرية المستخدمة ضمن المحادثات.
 
 
ما الجديد في الرموز التعبيرية؟
 

تتيح تقنية HDR عرض تدرجات أوسع من الإضاءة والألوان، ما يساعد على إبراز التفاصيل الدقيقة في الرموز التعبيرية، خصوصاً عند استخدامها على الشاشات الحديثة التي تدعم هذه التقنية.
 

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الميزة ستقتصر على الرموز التعبيرية المخصصة التي يضيفها المستخدمون، أم ستشمل أيضاً الرموز القياسية المتوافرة داخل التطبيق.
 

لكن العبارات المكتشفة في الشفرات البرمجية تشير إلى إمكانية دعم مجموعة واسعة من الرموز التعبيرية، ما قد يمنح المحادثات مظهراً أكثر حيوية.
 

تحديثات متواصلة من غوغل
 

يأتي هذا التطوير ضمن جهود "غوغل" لتعزيز تجربة التواصل عبر خدمات "Google Workspace"، بعدما أتاحت سابقاً الرموز التعبيرية المتحركة والمخصصة لتسهيل التفاعل بين المستخدمين وفرق العمل.
 

ومن المتوقع أن تستفيد الميزة الجديدة من إمكانات الشاشات المتطورة، خصوصاً شاشات "OLED" و"AMOLED" المتوافقة مع تقنية HDR، التي توفر مستويات متقدمة من التباين والسطوع.
 

متى تصبح الميزة متاحة؟
 

رغم اكتشاف الشفرات المرتبطة بالتحديث داخل تطبيق "جيميل"، فإن الميزة تستهدف على ما يبدو خدمة "غوغل شات" المدمجة فيه، ولا تزال في مرحلة التطوير والاختبار.
 

ولم تعلن "غوغل" حتى الآن موعداً رسمياً لإطلاقها، كما لم تؤكد الأجهزة أو الحسابات التي ستدعمها.
 

وفي حال استكمال تطويرها، فقد تصل الميزة تدريجياً إلى المستخدمين، سواء عبر الحسابات الشخصية أو حسابات المؤسسات، وفقاً لمدى توافق الأجهزة والشاشات مع التقنية الجديدة. (إرم نيوز)
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