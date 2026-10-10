وداعاً للمهام الروتينية؟ غوغل تكشف عن قدرات مذهلة لـGemini

أعلنت شركة " " إطلاق وكيل جديد للذكاء الاصطناعي ضمن مساعدها الذكي "Gemini"، يتمتع بالقدرة على تنفيذ مهام متعددة عبر التطبيقات والأجهزة المختلفة في الخلفية، في خطوة تهدف إلى تطوير مساعد رقمي قادر على إنجاز الأعمال من خلال واجهة موحدة.

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وكشفت الشركة عن الوكيل الجديد خلال فعالية "Gemini at Work"، التي أُقيمت يوم الخميس، موضحةً أنه سيكون متاحاً ضمن تطبيق "Gemini Enterprise" المخصص للمؤسسات والشركات، حيث يستطيع المستخدمون التفاعل معه وتكليفه بتنفيذ المهام مباشرةً من واجهة واحدة.



ويتميز الوكيل بتكامله مع تطبيقات "Google Workspace"، بما فيها " " و"Drive" و"Docs" و"Sheets" و"Calendar"، إلى جانب دعمه تطبيقات خارجية مثل "Slack" و" 365"، وإمكانية استخدامه عبر الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر ومتصفحات .



وبفضل اعتماده على الحوسبة السحابية، يستطيع "Gemini" الاحتفاظ بسياق العمل والمعلومات عبر الأجهزة المختلفة، ما يسمح للمستخدم ببدء مهمة على جهاز واستكمالها من جهاز آخر دون الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات أو شرح تفاصيل المهمة مجدداً.



ومن أبرز قدرات الوكيل الجديد إمكانية الاستعانة بوكلاء فرعيين متخصصين لتنفيذ مهام محددة، فضلاً عن إمكانية تشغيله بصفته "زميل عمل" رقمياً، يمتلك هوية مستقلة وعنوان بريد إلكتروني خاصاً به، بما يتيح دمجه بصورة أوسع في بيئات العمل المؤسسية.



كذلك، يستطيع "Gemini" اختيار نموذج الأنسب لكل مهمة تلقائياً، وفقاً لطبيعتها ومتطلباتها، دون الحاجة إلى تدخل المستخدم لتحديد النموذج المطلوب.



ورغم هذه الإمكانات، لا يزال الوكيل الجديد متاحاً لعملاء المؤسسات فقط، ضمن برنامج معاينة خاصة، ولم تعلن "غوغل" بعد موعد طرحه بصورة عامة لجميع المستخدمين.