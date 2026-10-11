تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

روبوتات بشرية تغزو مصانع "فولكس فاغن".. ماذا يجري؟

Lebanon 24
11-10-2026 | 05:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
روبوتات بشرية تغزو مصانع فولكس فاغن.. ماذا يجري؟
روبوتات بشرية تغزو مصانع فولكس فاغن.. ماذا يجري؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجه شركة "فولكس فاغن" إلى توسيع تجاربها على الروبوتات الشبيهة بالبشر داخل مصانع السيارات، تمهيداً لاستخدامها في نقل المكونات والمواد بين خطوط الإنتاج، في خطوة تعكس تنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة في قطاع صناعة السيارات.
Advertisement
 
 
ووفقاً لتقرير نشره موقع "Interesting Engineering"، أبرمت شركة "UBTECH Robotics" الصينية اتفاقاً مع "فاو فولكس فاغن" لتطوير واختبار استخدام الروبوتات البشرية في العمليات اللوجستية داخل المصانع، إلى جانب إنشاء مواقع تجريبية لتقييم أدائها في بيئات التصنيع الفعلية.
 
ويأتي الاتفاق امتداداً لتعاون سابق بين الشركتين، شهد اختبار روبوتات بشرية في مصنع تشينغداو بالصين، حيث خضعت للتدريب على مهام فحص جودة السيارات، فضلاً عن تجارب شملت إحكام ربط البراغي وتركيب المكونات ومناولة قطع السيارات.
 
وتسعى الشركتان خلال المرحلة الجديدة إلى توسيع نطاق الاختبارات لتشمل نقل المواد والمكونات بصورة متكررة بين مواقع الإنتاج، وهي من المهام الأساسية في العمليات اللوجستية داخل مصانع السيارات.
 
وتعتمد هذه الخطوة على إمكانية استخدام الروبوتات البشرية لتنفيذ مهام متعددة عبر منصة واحدة، بدلاً من الاعتماد حصراً على أنظمة آلية ثابتة مخصصة لمهمة محددة، ما قد يمنح المصانع مرونة أكبر في تعديل خطوط الإنتاج والتكيف مع تصنيع طرازات مختلفة من السيارات.
 
روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي
 
وتعمل شركة "UBTECH" على تطوير روبوتاتها الصناعية باستخدام تقنيات تجمع بين الذكاء الاصطناعي المتجسد وأنظمة التحكم بالحركة والمكونات الميكانيكية، إضافة إلى تقنيات تتيح تنسيق العمل بين عدة روبوتات في الوقت نفسه.
 
وتهدف هذه الأنظمة إلى تمكين الروبوتات من فهم البيئة المحيطة بها، ورصد التغيرات التي تطرأ عليها، واتخاذ القرارات المناسبة لتنفيذ المهام المطلوبة.
 
غير أن نجاح الروبوتات البشرية في المصانع لا يرتبط بقدرتها على محاكاة حركة الإنسان فحسب، بل يتطلب أيضاً التعامل مع الظروف المتغيرة، والعمل بأمان بالقرب من الموظفين، وتنفيذ المهام المتكررة بكفاءة ودقة وموثوقية.
 
هل تحل الروبوتات مكان العمال؟
 
ورغم التوسع في التجارب، لم تعلن الشركتان حتى الآن بدء التشغيل التجاري المنتظم للروبوتات في المهام اللوجستية الجديدة، كما لم تكشفا عن عدد الروبوتات المقرر اختبارها أو الجدول الزمني لاعتمادها بصورة دائمة.
 
وبالتالي، لا يمثل الاتفاق إعلاناً عن استبدال العمال بالروبوتات أو نشر أعداد كبيرة منها داخل مصانع "فولكس فاغن"، بل يندرج ضمن مرحلة التطوير والتجارب العملية لتقييم جدوى هذه التقنيات.
 
وفي حال أثبتت الاختبارات نجاحها، فقد تفتح المجال أمام توسيع استخدام الروبوتات البشرية في نقل المواد ومناولة المكونات وتنفيذ مهام صناعية أخرى، على أن تبقى قدرتها على العمل بكفاءة وأمان في ظروف الإنتاج اليومية العامل الحاسم في تحديد مستقبل استخدامها داخل المصانع.
مواضيع ذات صلة
ماذا يجري في كواليس "بيئة حزب الله"؟ أسئلة حساسة و"مخاوف"
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 18:55:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"حملة جمركية" تتصاعد.. ماذا يجري ليلاً؟
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 18:55:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يجري بين "حزب الله" وسوريا؟ القصة في تقرير أميركيّ
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 18:55:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"عملية إسرائيلية صامتة"...ماذا يجري تحت أرض جنوب لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 18:55:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الصينية

الزمني

البشري

تشينغ

براغي

روبوت

الصين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-11
Lebanon24
07:22 | 2026-10-11
Lebanon24
02:00 | 2026-10-11
Lebanon24
01:06 | 2026-10-11
Lebanon24
23:00 | 2026-10-10
Lebanon24
16:00 | 2026-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24