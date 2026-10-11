روبوتات بشرية تغزو مصانع "فولكس فاغن".. ماذا يجري؟

تتجه شركة "فولكس فاغن" إلى توسيع تجاربها على الروبوتات الشبيهة بالبشر داخل مصانع السيارات، تمهيداً لاستخدامها في نقل المكونات والمواد بين خطوط الإنتاج، في خطوة تعكس تنامي الاعتماد على والأتمتة في قطاع صناعة السيارات.

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ووفقاً لتقرير نشره موقع "Interesting Engineering"، أبرمت شركة "UBTECH Robotics" اتفاقاً مع "فاو فولكس فاغن" لتطوير واختبار استخدام الروبوتات البشرية في العمليات اللوجستية داخل المصانع، إلى جانب إنشاء مواقع تجريبية لتقييم أدائها في بيئات التصنيع الفعلية.

ويأتي الاتفاق امتداداً لتعاون سابق بين الشركتين، شهد اختبار روبوتات بشرية في مصنع تشينغداو بالصين، حيث خضعت للتدريب على مهام فحص جودة السيارات، فضلاً عن تجارب شملت إحكام ربط البراغي وتركيب المكونات ومناولة قطع السيارات.

وتسعى الشركتان خلال المرحلة الجديدة إلى توسيع نطاق الاختبارات لتشمل نقل المواد والمكونات بصورة متكررة بين مواقع الإنتاج، وهي من المهام الأساسية في العمليات اللوجستية داخل مصانع السيارات.

وتعتمد هذه الخطوة على إمكانية استخدام الروبوتات البشرية لتنفيذ مهام متعددة عبر منصة واحدة، بدلاً من الاعتماد حصراً على أنظمة آلية ثابتة مخصصة لمهمة محددة، ما قد يمنح المصانع مرونة أكبر في تعديل خطوط الإنتاج والتكيف مع تصنيع طرازات مختلفة من السيارات.

روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

وتعمل شركة "UBTECH" على تطوير روبوتاتها الصناعية باستخدام تقنيات تجمع بين الذكاء الاصطناعي المتجسد وأنظمة التحكم بالحركة والمكونات الميكانيكية، إضافة إلى تقنيات تتيح تنسيق العمل بين عدة روبوتات في الوقت نفسه.

وتهدف هذه الأنظمة إلى تمكين الروبوتات من فهم البيئة المحيطة بها، ورصد التغيرات التي تطرأ عليها، واتخاذ القرارات المناسبة لتنفيذ المهام المطلوبة.

غير أن نجاح الروبوتات البشرية في المصانع لا يرتبط بقدرتها على محاكاة حركة الإنسان فحسب، بل يتطلب أيضاً التعامل مع الظروف المتغيرة، والعمل بأمان بالقرب من الموظفين، وتنفيذ المهام المتكررة بكفاءة ودقة وموثوقية.

هل تحل الروبوتات مكان العمال؟

ورغم التوسع في التجارب، لم تعلن الشركتان حتى الآن بدء التشغيل التجاري المنتظم للروبوتات في المهام اللوجستية الجديدة، كما لم تكشفا عن عدد الروبوتات المقرر اختبارها أو الجدول لاعتمادها بصورة دائمة.

وبالتالي، لا يمثل الاتفاق إعلاناً عن استبدال العمال بالروبوتات أو نشر أعداد كبيرة منها داخل مصانع "فولكس فاغن"، بل يندرج ضمن مرحلة التطوير والتجارب العملية لتقييم جدوى هذه التقنيات.

وفي حال أثبتت الاختبارات نجاحها، فقد تفتح المجال أمام توسيع استخدام الروبوتات البشرية في نقل المواد ومناولة المكونات وتنفيذ مهام صناعية أخرى، على أن تبقى قدرتها على العمل بكفاءة وأمان في ظروف الإنتاج اليومية العامل الحاسم في تحديد مستقبل استخدامها داخل المصانع.