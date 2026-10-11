آبل تعتزم خفض انتاج "آيفون 18 برو".. ما السبب؟

أفاد تقرير لصحيفة "تيكاي" ، بأن شركة آبل تعتزم خفض طلبات مكونات هواتف آيفون 18 برو وآيفون 18 بنحو 15% خلال أكتوبر الجاري، بسبب مستويات الاقبال على الهواتف الجديدة، والتي جاءت دون التوقعات.وجاءت هذه الخطوة، بعد أقل من شهر على إطلاق الهواتف الجديدة، حيث تتجه آبل إلى تعديل خطط الإنتاج بما يتناسب مع الطلب الفعلي في الأسواق، لتجنب تصنيع وحدات تتجاوز احتياجات المستهلكين.ووفقا لمؤشرات المبيعات الحالية، فلا يعني خفض الطلبات أن الشركة تواجه أزمة في سلسلة هواتف آيفون 18 برو أو أنها تعتزم إلغاء أي من طرازاتها، بل يشير إلى إعادة ضبط الإنتاج.لكن تقرير صحيفة "تيكاي" يتعارض مع تقارير أخرى أكدت بأن هواتف آيفون 18 برو تحقيق أداءً قويًا في السوق وجه الخصوص.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة " "RD Observation فإن الإقبال على الهواتف الجديدة في تجاوز مستويات الإقبال على سلسلة آيفون 17، لافتا إلى أن بعض المتاجر سجلت إيرادات تعادل ضعف ما حققته مبيعات طرازات عام 2025.ولكن هذه التقارير قد تعكس اختلاف أداء الهواتف بين الأسواق؛ إذ يُحتمل أن تحقق السلسلة الجديدة مبيعات قوية في الصين، مقابل إقبال أضعف في أسواق أخرى، غير أن غياب البيانات التفصيلية التي تنشرها آبل عن مبيعات كل إصدار يجعل تحديد أسباب التراجع بدقة أمرًا صعبًا.ومن المحتمل، أن يرتبط تراجع الاقبال بالاهتمام بهاتف آيفون القابل للطي، الذي يُقدَّم بتصميم جديد يشكّل تحولًا في تصميم هواتف آبل التقليدية، مما أثار اهتمام المستهلكين منذ الكشف عنه، وهو ما قد يدفع بعض المستهلكين الذين كانوا يخططون لشراء هواتف آيفون 18 برو إلى إعادة النظر في قرارهم وانتظار الهاتف الجديد.لكن وبالرغم من ذلك، أشارت تقارير إلى انخفاض معدلات الإنتاج الناجح لهاتف Duo داخل المصانع، مما قد يحد من الكميات المتاحة عند بدء طلبات الحجز الأولية، ويجعل الحصول عليه عند الإطلاق أكثر صعوبة. (إرم نيوز)