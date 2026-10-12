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تكنولوجيا وعلوم

واتساب يهدد ملايين الهواتف القديمة

Lebanon 24
12-10-2026 | 01:02
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واتساب يهدد ملايين الهواتف القديمة
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قد تكون استعادة الوصول بسيطة بالنسبة إلى المستخدمين الذين لا تزال هواتفهم تدعم تثبيت إصدار أحدث من نظام التشغيل، لكن الوضع يختلف بالنسبة إلى الأجهزة القديمة التي توقفت الشركات المصنعة أو مطورو أنظمة التشغيل عن دعمها.

فإذا لم يعد الهاتف مؤهلًا للحصول على تحديث مناسب من «أبل» أو «غوغل» أو الشركة المصنعة، فقد لا يتمكن صاحبه من حل المشكلة عبر التحديثات المعتادة. وفي هذه الحالة، قد يضطر إلى الانتقال إلى هاتف أحدث يدعم إصدارًا متوافقًا من نظام التشغيل، إذا لم يتوفر تحديث مناسب لجهازه الحالي.
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ويختلف هذا الإجراء عن التحديثات المعتادة لتطبيق «واتساب» نفسه؛ إذ يركز على نظام التشغيل الذي يعمل عليه الهاتف، وليس على إصدار التطبيق وحده. لذلك، حتى إذا كان المستخدم يشغّل أحدث إصدار متاح من «واتساب»، فقد يظل غير قادر على تسجيل الدخول إذا كان نظام التشغيل على جهازه لا يستوفي المتطلبات الأمنية المطلوبة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحد من المخاطر المرتبطة باستخدام أنظمة تشغيل قديمة، إذ قد تفتقر الأجهزة التي لم تعد تحصل على التحديثات إلى إصلاحات أمنية ضرورية لحمايتها من الثغرات. 
 
ولا تعني هذه الإجراءات أن كل هاتف قديم سيفقد القدرة على استخدام «واتساب» تلقائيًا؛ إذ يعتمد الأمر على إصدار نظام التشغيل المثبت على الجهاز، ومدى توافقه مع متطلبات الخدمة، واستمرار حصوله على التحديثات اللازمة.

ووفقًا للمعلومات المنشورة، يجري طرح الإجراء تدريجيًا عبر خوادم «واتساب»، ما يعني أن رسالة التنبيه قد لا تظهر لجميع المستخدمين في الوقت نفسه. كما لا تتضمن المعلومات المتاحة قائمة شاملة بإصدارات أنظمة التشغيل المشمولة، أو جدولًا زمنيًا واضحًا لتطبيق الإجراء على جميع الحسابات.

وبالتالي، فإن الخطوة الأهم للمستخدمين هي التحقق من إصدار نظام التشغيل على هواتفهم، والبحث عن التحديثات المتاحة من خلال إعدادات الجهاز، بدلًا من افتراض أن جميع الهواتف القديمة أصبحت معرضة للحظر. (إرم نيوز) 
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