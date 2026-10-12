غيتس يحذر من هجمات إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

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حذّر المؤسس المشارك لشركة " "، الأحد ، من أن غير المنظم يشكل تهديداً متزايداً، متوقعاً تصاعد الهجمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل.وذكر أن خطر خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة لا يزال أمرا يلوح في أفق سنوات مقبلة، مؤكداً أن مصدر القلق الفوري يتمثل في الأشخاص السيئين الذين يستخدمون الأنظمة الحالية من دون ضوابط أو إجراءات حماية.وقال غيتس في مقابلة مع شبكة "ABCNews" إن التي سنشهد على الأرجح تأثيرها الأكبر خلال العام المقبل هي الهجمات الإلكترونية.وأضاف ان المشكلة الحقيقية تتمثل في استخدام أشخاص سيئي النية للذكاء الاصطناعي، ولا سيما عندما يكون بالإمكان إزالة جميع الضوابط وإجراءات الحماية المدمجة فيه.وتابع قائلاً إنه عندما يجتمع أشخاص سيئو النية، ومن دون أي ضمانات، مع أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، فهنا تحديدا سنواجه، خلال العام المقبل، الكثير من المفاجآت السلبية، لا سيما في مجال الهجمات الإلكترونية. (إرم نيوز)