رئيس مايكروسوفت: الغسالات أكثر تنظيماً من الذكاء الاصطناعي

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إن هناك حاجة ملحة إلى تشريعات تُلزم الشركات بإبلاغ المتضررين في حال تعرض أنظمتهم لاختراق أو أضرار ناجمة عن "وكلاء ذكاء اصطناعي مارقين" يخرجون عن السيطرة، مشدداً على أهمية تحديد الحالات التي تتطلب موافقة جهات تقييم مستقلة قبل طرح منتجات الذكاء الاصطناعي في الأسواق. دعا رئيس شركة ، ، إلى وضع قواعد عالمية ملزمة لتنظيم ، معتبراً أن مستوى الرقابة الحالية على هذه التكنولوجيا لا يزال أقل من الرقابة المفروضة على منتجات استهلاكية يومية مثل الحليب والغسالات.إن هناك حاجة ملحة إلى تشريعات تُلزم الشركات بإبلاغ المتضررين في حال تعرض أنظمتهم لاختراق أو أضرار ناجمة عن "وكلاء ذكاء اصطناعي مارقين" يخرجون عن السيطرة، مشدداً على أهمية تحديد الحالات التي تتطلب موافقة جهات تقييم مستقلة قبل طرح منتجات الذكاء الاصطناعي في الأسواق.

وقال سميث: "في الوقت الحالي تخضع الغسالة المنزلية لقواعد سلامة أكثر من الذكاء الاصطناعي، كما أن كل عبوة حليب تُباع في المتاجر تخضع لإجراءات تفتيش ومعايير سلامة".

وفي مقابلة مع "بيغ بوس إنترفيو" الذي تبثه هيئة الإذاعة ، وصف سميث الذكاء الاصطناعي بأنه "أداة وسلاح في آن واحد"، مؤكداً ضرورة إخضاعه لتنظيم عاجل.



وأضاف: "علينا أن نبدأ اليوم".

وأوضح سميث أن الشركات المطورة للذكاء الاصطناعي بحاجة إلى ما وصفه بـ"مكابح طوارئ"، والمعروفة في القطاع باسم "مفاتيح الإيقاف" (Kill Switches)، تسمح بإيقاف الأنظمة أو إبطائها إذا خرجت عن السيطرة بأي شكل من الأشكال.



كما دعا إلى إلزام الشركات قانونياً بإعداد تقارير للحوادث وإبلاغ المتضررين عندما تتصرف الأنظمة بصورة غير متوقعة أو خارجة عن الأطر المحددة، مشيراً إلى إمكانية إسناد مهمة مراجعة التقنيات الجديدة إلى جهات حكومية أو مستقلة قبل إطلاقها.



وقال: "نحن نعرف كيف نطبق هذه الإجراءات على منتجات أخرى، ويجب أن نبني على هذه الخبرة ونفكر في كيفية تطبيقها على الذكاء الاصطناعي". (سكاي نيوز عربية)