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متفرقات

بريدك الإلكتروني يكشف أسرار هويتك الرقمية.. كيف تحمي بياناتك من الاستغلال؟

Lebanon 24
12-10-2026 | 06:39
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بريدك الإلكتروني يكشف أسرار هويتك الرقمية.. كيف تحمي بياناتك من الاستغلال؟
بريدك الإلكتروني يكشف أسرار هويتك الرقمية.. كيف تحمي بياناتك من الاستغلال؟ photos 0
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لا تقتصر وظيفة البريد الإلكتروني على استقبال الرسائل أو إنشاء الحسابات، فقد يتحوّل إلى وسيلة للوصول إلى معلومات متفرقة عن صاحبه، خصوصًا إذا كان مستخدمًا في أكثر من منصة إلكترونية.

من حساب إلى آخر

قد يساعد اسم المستخدم الموجود في عنوان البريد على العثور على صفحات عامة مرتبطة به، ولا سيما إذا كان صاحبه يعتمد الاسم نفسه على مواقع التواصل والمنتديات. وقد تتضمن هذه الصفحات معلومات عن عمله واهتماماته، لكن تشابه الأسماء لا يكفي لإثبات أنها تعود إلى الشخص نفسه.

معلومات قديمة ومخاطر جديدة

لا تأتي جميع البيانات من المنشورات العلنية، إذ يمكن أن تكشف اختراقات المواقع عن عناوين بريد ومعلومات أخرى. ويمكن الاستعانة بخدمة Have I Been Pwned لمعرفة ما إذا كان العنوان قد ظهر في تسريبات معروفة، مع العلم أن عدم ظهوره لا يضمن عدم تسريبه.

وقد يستفيد المحتالون من جمع هذه المعلومات لإرسال رسائل مزيفة تبدو موثوقة، أو لمحاولة خداع المستخدم ودفعه إلى الكشف عن بيانات الدخول.

خطوات لحماية حساباتك

لا يعني امتلاك شخص ما عنوان بريدك أنه يستطيع الدخول إلى حسابك، لكن تقليل المعلومات المتاحة عنه يبقى ضروريًا. ويمكن تحقيق ذلك من خلال:

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استخدام كلمة مرور مختلفة لكل حساب.

 تفعيل المصادقة الثنائية.

مراجعة إعدادات الخصوصية في المنصات الإلكترونية.

تجنّب نشر البريد الأساسي على المواقع العامة.

عدم فتح الروابط المشبوهة أو إدخال بيانات الدخول استجابةً لرسائل غير موثوقة.

في ظل انتشار البيانات الشخصية عبر الإنترنت، تصبح إدارة الخصوصية جزءًا أساسيًا من حماية الهوية الرقمية، إذ إن المعلومات الصغيرة، عند جمعها، قد تكشف تفاصيل أكثر مما يتوقع المستخدم.

 
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