هل يحتاج مستخدمو "ماك بوك" إلى برامج مكافحة فيروسات إضافية؟

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توفر أجهزة " " أدوات حماية مدمجة تغني كثيراً من المستخدمين عن تثبيت برامج مكافحة الفيروسات الخارجية، لكن مدى كفاية هذه الأدوات يبقى مرتبطاً بطريقة استخدام الجهاز ومصادر تحميل التطبيقات.ووفقاً لموقع "بي جي آر" الأميركي، يعتمد نظام التشغيل "ماك أو إس" على مجموعة من التقنيات الأمنية التي تعمل على رصد البرامج المشبوهة ومنع تشغيلها، أبرزها "غيت كيبر"(Gatekeeper) و"إكس بروتكت" (XProtect)، إلى جانب آليات التحقق من التطبيقات قبل السماح بتشغيلها.وتعمل هذه الأدوات على مستويات مختلفة، بدءاً من الحد من تشغيل البرامج غير الموثوقة، وصولاً إلى اكتشاف البرمجيات الخبيثة والتعامل معها في حال وصولها إلى الجهاز.وتشير تجارب نشرها مستخدمون على منصة "ريديت" إلى أن أدوات الحماية المدمجة كانت كافية بالنسبة إلى كثيرين، إلا أن ذلك لا ينفي احتمال تعرض أجهزة أبل لهجمات إلكترونية أو إصابتها ببرامج ضارة.وفي هذا السياق، ذكر أحد المستخدمين أنه أمضى 15 عاماً في استخدام أجهزة ماك من دون الاعتماد على برامج مكافحة الفيروسات، باستثناء السنة الأولى، عندما لم يكتشف البرنامج الذي استخدمه أي تهديدات. لكنه لفت إلى أن تحميل التطبيقات والملفات من مصادر خارجية قد يزيد المخاطر الأمنية.يرى تقرير "بي جي آر" أن برامج الحماية الخارجية قد تكون مفيدة للمستخدمين الذين يحمّلون ملفات باستمرار من مواقع غير معروفة، أو يستخدمون برامج غير متاحة عبر متجر "آب ستور".ومن بين الخيارات التي أوردها التقرير "إي إس إي تي" (ESET)، و"سيرف شارك" (Surfshark)، و"أفيرا"(Avira)، و"إيه في جي" (AVG)، و"بت ديفندر" (Bitdefender).ومع ذلك، فإن تثبيت برامج إضافية ليس ضمانة مطلقة للأمان، إذ قد تتسبب بعض الأدوات الأمنية وتطبيقات تنظيف النظام وخدمات الـVPN في تعارضات تقنية مع نظام التشغيل، بحسب الموقع.لذلك، تبقى الوقاية مرتبطة بالدرجة الأولى بتحديث النظام باستمرار، وتنزيل التطبيقات من مصادر موثوقة، وتجنب الملفات المشبوهة، وعدم فتح الروابط مجهولة المصدر.والخلاصة أن مستخدمي ماك بوك لا يحتاجون جميعاً إلى برامج مكافحة فيروسات إضافية، لكن المستخدمين الأكثر عرضة للمخاطر قد يستفيدون منها، شرط اختيار برنامج موثوق يتناسب مع احتياجاتهم.