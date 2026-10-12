هل حماية "أبل" وحدها كافية لتأمين جهازك؟

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لا يحتاج مستخدمو أجهزة " " بالضرورة إلى تثبيت برامج إضافية لمكافحة الفيروسات، بفضل أنظمة الحماية المدمجة التي توفرها شركة "أبل" في نظام التشغيل "ماك أو إس".وبحسب تقرير لموقع "بي جي آر" الأميركي، يعتمد النظام على تقنيات أمنية متعددة، أبرزها "Gatekeeper" التي تمنع تشغيل التطبيقات غير الموثوقة، و"XProtect" التي تكشف البرمجيات الخبيثة وتساعد على إزالتها.ورغم هذه الحماية، فإن أجهزة "ماك بوك" ليست محصنة تماماً ضد الفيروسات والهجمات الإلكترونية، خصوصاً عند تحميل البرامج من مواقع غير موثوقة أو استخدام ملفات التورنت.وقد تكون برامج مكافحة الفيروسات الإضافية مفيدة للأشخاص الذين يتعاملون باستمرار مع ملفات مجهولة المصدر، إلا أن تثبيت بعض التطبيقات الأمنية قد يؤدي إلى تعارضات مع أدوات الحماية الموجودة في النظام.وينصح الخبراء بتحديث نظام التشغيل بانتظام، وتحميل التطبيقات من مصادر موثوقة، وتجنب الروابط والملفات المشبوهة، مؤكدين أن الحاجة إلى برنامج حماية إضافي تعتمد على طبيعة استخدام الجهاز ومدى تعرضه للمخاطر.