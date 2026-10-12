قبل شراء هاتف جديد.. اختبارات بسيطة قد توفر عليك المال

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قد تدفع مشكلات مثل بطء الهاتف أو نفاد البطارية سريعاً أو توقف التطبيقات عن العمل المستخدمين إلى التفكير في شراء جهاز جديد، رغم أن بعض هذه الأعطال يمكن معالجتها بخطوات بسيطة.ويُنصح أولاً بإعادة تشغيل الهاتف، إذ قد تساعد هذه الخطوة على معالجة مشكلات مؤقتة في النظام، إلى جانب التحقق من توفر مساحة تخزين كافية وإزالة التطبيقات والملفات غير الضرورية.وفي حال نفاد البطارية بسرعة، يمكن مراجعة إعدادات استهلاك الطاقة لمعرفة التطبيقات الأكثر استنزافاً لها، والتحقق من حالة البطارية إذا كان الجهاز يدعم هذه الخاصية.أما عند مواجهة بطء في الأداء أو تعطل التطبيقات، فيُفضل تحديث نظام التشغيل والتطبيقات، واختبار أداء الهاتف بعد إغلاق البرامج التي تعمل في الخلفية.كذلك، يمكن فحص الشاحن والكابل ومنفذ الشحن عند حدوث مشكلات في شحن الجهاز، مع تجنب استخدام أدوات حادة لتنظيف المنفذ.وإذا استمرت الأعطال، يُنصح بإجراء فحص لدى مركز صيانة موثوق قبل اتخاذ قرار استبدال الهاتف، فقد تكون المشكلة مرتبطة بقطعة قابلة للإصلاح، ما يوفر تكلفة شراء جهاز جديد.