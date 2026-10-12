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تستخدم "ويز" يومياً؟ ميزات قد لا تعرف بوجودها

Lebanon 24
12-10-2026 | 16:00
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يوفر تطبيق الملاحة "ويز" مجموعة من الميزات التي تتجاوز إرشاد السائقين إلى وجهاتهم، إذ تساعد على تنظيم الرحلات وتجنب الازدحام وتحسين تجربة القيادة اليومية.

ومن أبرز هذه الميزات إمكانية التخطيط للرحلات مسبقاً، حيث يتيح التطبيق تحديد موعد الوصول المطلوب، ليقترح وقت الانطلاق المناسب وفقاً لحركة المرور المتوقعة.

كما يسمح بمشاركة تفاصيل الرحلة مع الآخرين، بما في ذلك المسار والوقت المتوقع للوصول، ما يساعد الأصدقاء أو أفراد العائلة على متابعة تقدم السائق من دون الحاجة إلى التواصل معه باستمرار.
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ويمكن للمستخدمين أيضاً تخصيص إعدادات المسار لتجنب الطرق المدفوعة أو العبارات، واختيار الطريق الأنسب بحسب تفضيلاتهم.

أما الميزة الرابعة، فتتمثل في التنبيهات التي يقدمها التطبيق بشأن الحوادث والازدحام والمخاطر على الطريق، بالاعتماد على البلاغات التي يشاركها المستخدمون، ما يساعد السائقين على الاستعداد للتغيرات المرورية أثناء الرحلة.

وتختلف بعض الميزات بحسب البلد وإصدار التطبيق، فيما يُنصح بضبط الإعدادات قبل الانطلاق لتجنب تشتيت الانتباه أثناء القيادة.
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