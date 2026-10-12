كاميرات منزلك قد تتحول إلى أداة للتجسس.. 5 خطوات لحمايتها

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قد تتحول كاميرات المراقبة المنزلية من وسيلة لتعزيز الأمان إلى مصدر تهديد للخصوصية، في حال تعرضها للاختراق، ما قد يسمح للمتسللين بمشاهدة البث المباشر أو الوصول إلى التسجيلات.وللحد من هذه المخاطر، ينصح خبراء الأمن السيبراني باتباع خمس خطوات أساسية، تبدأ بتغيير كلمات المرور الافتراضية للكاميرات، واستخدام كلمات قوية وفريدة يصعب تخمينها.وتتمثل الخطوة الثانية في تحديث البرامج الثابتة للكاميرات والتطبيقات المرتبطة بها بانتظام، لسد الثغرات الأمنية التي قد يستغلها المخترقون.أما الخطوة الثالثة، فهي تفعيل المصادقة الثنائية للحسابات التي تدعمها، لإضافة مستوى حماية يمنع الوصول غير المصرح به حتى عند تسريب كلمة المرور.وتشمل الخطوة الرابعة تأمين شبكة الإنترنت المنزلية باستخدام تشفير قوي مثل "WPA2" أو "WPA3"، مع إمكانية تخصيص شبكة منفصلة للكاميرات والأجهزة الذكية.وأخيراً، يُنصح بمراجعة إعدادات الخصوصية وتعطيل الوصول عن بُعد عند عدم الحاجة إليه، مع تجنب فتح منافذ الاتصال غير الضرورية على جهاز التوجيه.وتساعد هذه الإجراءات على تقليل احتمالات الاختراق، لكنها لا تضمن الحماية الكاملة، ما يجعل متابعة التحديثات والتنبيهات الأمنية أمراً ضرورياً.