صندوق النقد يحذّر: الذكاء الاصطناعي يهدد الوظائف

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حذرت مديرة من التهديدات المعطلة الناتجة عن على سوق العمل ونظام الضرائب، وحثت صناع السياسة على إعادة النظر في التعليم والتحرك الآن لمساعدة المجتمع على التكيف.وأضافت غورغييفا أمس الإثنين، "إنه تسونامي بطيء الحركة ولكن يظل تسونامي في كل الأحوال"، وذلك خلال أول ظهور لها في الاجتماعات السنوية لصندوق والبنك الدولي في بانكوك، بحسب وكالة نيوز.وخلال التحديث في جلسة بشأن أثر الذكاء الاصطناعي على التوظيف، قالت إن التكنولوجيا بدأت تقلل الطلب على الكثير من العمال البشريين، بتولي المهام الروتينية والمتكررة.وفي نفس الوقت، يزيد من الوظائف منخفضة الأجر في قطاعات مثل الإنشاء وهو الأمر الذي وصفته بأنه "لا يدعو للاحتفاء به". وأضافت أنه تحول له عواقب بعيدة المدى على .يكمن الخطر في أن الذكاء الاصطناعي يضغط على العائدات الحكومية بتوجيه الاقتصاد نحو وإبعاده عن العمالة التي تعد تقليديا المصدر للإيرادات الضريبية.