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تكنولوجيا وعلوم

صندوق النقد يحذّر: الذكاء الاصطناعي يهدد الوظائف

Lebanon 24
13-10-2026 | 14:00
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حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا من التهديدات المعطلة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي على سوق العمل ونظام الضرائب، وحثت صناع السياسة على إعادة النظر في التعليم والتحرك الآن لمساعدة المجتمع على التكيف.
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وأضافت غورغييفا أمس الإثنين، "إنه تسونامي بطيء الحركة ولكن يظل تسونامي في كل الأحوال"، وذلك خلال أول ظهور لها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وخلال التحديث في جلسة بشأن أثر الذكاء الاصطناعي على التوظيف، قالت إن التكنولوجيا بدأت تقلل الطلب على الكثير من العمال البشريين، بتولي المهام الروتينية والمتكررة.
وفي نفس الوقت، يزيد من الوظائف منخفضة الأجر في قطاعات مثل الإنشاء وهو الأمر الذي وصفته بأنه "لا يدعو للاحتفاء به". وأضافت أنه تحول له عواقب بعيدة المدى على المالية العامة.


يكمن الخطر في أن الذكاء الاصطناعي يضغط على العائدات الحكومية بتوجيه الاقتصاد نحو رأس المال وإبعاده عن العمالة التي تعد تقليديا المصدر الرئيسي للإيرادات الضريبية.
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كريستالينا غورغييفا

صندوق النقد الدولي

الذكاء الاصطناعي

المالية العامة

البنك الدولي

النقد الدولي

رأس المال

بلومبرغ

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