تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

واتساب يستعد لإطلاق ميزة جدولة الرسائل

Lebanon 24
13-10-2026 | 04:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
واتساب يستعد لإطلاق ميزة جدولة الرسائل
واتساب يستعد لإطلاق ميزة جدولة الرسائل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يستعد تطبيق «واتساب» لإضافة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين جدولة الرسائل وإرسالها تلقائيًا في موعد محدد مسبقًا، دون الحاجة إلى فتح المحادثة والضغط على زر الإرسال عند حلول الوقت المطلوب.

وبحسب موقع «WABetaInfo» المتخصص في متابعة تحديثات التطبيق، بدأت الميزة بالظهور تدريجيًا لدى عدد محدود من مختبري النسخة التجريبية على نظام أندرويد، ضمن الإصدار التجريبي رقم 2.26.40.7، في خطوة تمهيدية لتوسيع نطاق الاختبارات خلال الفترة المقبلة.

وتتيح الخاصية للمستخدم كتابة الرسالة وتحديد تاريخ إرسالها ووقته، على أن يتولى التطبيق إرسالها تلقائيًا في الموعد المحدد، بما يساعد على تنظيم المراسلات الشخصية والعملية وتجنب نسيان الرسائل المهمة.

كيف تعمل ميزة جدولة الرسائل في واتساب؟

وفقًا للتفاصيل التي نشرها الموقع، يمكن للمستخدم كتابة الرسالة داخل المحادثة، ثم الضغط مطولًا على زر الإرسال للوصول إلى قائمة تتيح تحديد تاريخ الإرسال والوقت المطلوب بدقة.

وبعد تأكيد الجدولة، تظهر الرسالة ضمن قائمة مخصصة داخل معلومات المحادثة، حيث يمكن للمستخدم الاطلاع على الرسائل التي لم يحن موعد إرسالها بعد، مع إمكانية حذفها إذا أراد ذلك.

وتتيح الميزة جدولة الرسائل قبل موعد إرسالها بعشر دقائق على الأقل، وحتى أسبوعين مقدمًا، ما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في التخطيط للمواعيد والمناسبات والالتزامات اليومية.

ولا تقتصر الخاصية على الرسائل النصية، بل تشمل أيضًا الروابط والصور ومقاطع الفيديو، كما تدعم المحادثات الفردية والجماعية.

وبذلك، يمكن للمستخدم إعداد تهنئة بعيد ميلاد لإرسالها في منتصف الليل، أو جدولة تذكير باجتماع عمل، أو تجهيز رسالة لمجموعة وإرسالها في الوقت المناسب دون الحاجة إلى التدخل يدويًا.

إرسال الرسائل حتى دون اتصال بالإنترنت

ومن أبرز التفاصيل المتعلقة بالميزة الجديدة أنها تتيح إرسال الرسائل المجدولة حتى عندما يكون الهاتف غير متصل بالإنترنت، بحسب المعلومات الواردة في التقرير.

كما تحتفظ الرسائل المجدولة بالتشفير التام بين الطرفين، وفقًا للتفاصيل المنشورة، بما يضمن استمرار تطبيق آلية الحماية نفسها المستخدمة في رسائل واتساب الأخرى.

متى تتوفر الميزة لجميع المستخدمين؟

لا تزال خاصية جدولة الرسائل في مرحلة الاختبار، إذ بدأ ظهورها لدى مجموعة محدودة من مستخدمي النسخة التجريبية على أجهزة أندرويد، مع توقع توسيع نطاق إتاحتها تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة.

ولم يعلن واتساب حتى الآن موعدًا رسميًا لإطلاق الميزة لجميع المستخدمين، كما لم يتأكد موعد طرحها على أجهزة آيفون.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلب قديم من مستخدمي التطبيق، الذين اعتمدوا لسنوات على وسائل بديلة لإعداد الرسائل وإرسالها في أوقات محددة.

ومن المتوقع أن تسهم الميزة، في حال إتاحتها على نطاق واسع، في تسهيل إدارة المراسلات اليومية، خصوصًا رسائل المناسبات والتذكيرات ومجموعات العمل، وتقليل الحاجة إلى الاستعانة بأدوات خارجية لجدولة الإرسال.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مهمة للمستخدمين.. ميزة جديدة في "واتساب"
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 12:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من "واتساب".. صوتك يتحول إلى رسالة مكتوبة
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 12:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة في "واتساب".. ماذا تتيح للأهل؟
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 12:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أسماء المستخدمين.. ميزة جديدة تُطلِقها "واتساب"
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 12:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الإصدار التجريبي

أجهزة آيفون

عشر دقائق

التزام

إنترنت

درويد

تابت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
01:26 | 2026-10-13
Lebanon24
23:00 | 2026-10-12
Lebanon24
16:09 | 2026-10-12
Lebanon24
16:00 | 2026-10-12
Lebanon24
14:00 | 2026-10-12
Lebanon24
12:05 | 2026-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24