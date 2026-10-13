واتساب يستعد لإطلاق ميزة جدولة الرسائل

يستعد تطبيق «واتساب» لإضافة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين جدولة الرسائل وإرسالها تلقائيًا في موعد محدد مسبقًا، دون الحاجة إلى فتح المحادثة والضغط على زر الإرسال عند حلول الوقت المطلوب.

وبحسب موقع «WABetaInfo» المتخصص في متابعة تحديثات التطبيق، بدأت الميزة بالظهور تدريجيًا لدى عدد محدود من مختبري النسخة التجريبية على نظام أندرويد، ضمن رقم 2.26.40.7، في خطوة تمهيدية لتوسيع نطاق الاختبارات خلال الفترة المقبلة.

وتتيح الخاصية للمستخدم كتابة الرسالة وتحديد تاريخ إرسالها ووقته، على أن يتولى التطبيق إرسالها تلقائيًا في الموعد المحدد، بما يساعد على تنظيم المراسلات الشخصية والعملية وتجنب نسيان الرسائل المهمة.

كيف تعمل ميزة جدولة الرسائل في ؟

وفقًا للتفاصيل التي نشرها الموقع، يمكن للمستخدم كتابة الرسالة داخل المحادثة، ثم الضغط مطولًا على زر الإرسال للوصول إلى قائمة تتيح تحديد تاريخ الإرسال والوقت المطلوب بدقة.

وبعد تأكيد الجدولة، تظهر الرسالة ضمن قائمة مخصصة داخل معلومات المحادثة، حيث يمكن للمستخدم الاطلاع على الرسائل التي لم يحن موعد إرسالها بعد، مع إمكانية حذفها إذا أراد ذلك.

وتتيح الميزة جدولة الرسائل قبل موعد إرسالها بعشر دقائق على الأقل، وحتى أسبوعين مقدمًا، ما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في التخطيط للمواعيد والمناسبات والالتزامات اليومية.

ولا تقتصر الخاصية على الرسائل النصية، بل تشمل أيضًا الروابط والصور ومقاطع الفيديو، كما تدعم المحادثات الفردية والجماعية.

وبذلك، يمكن للمستخدم إعداد تهنئة بعيد ميلاد لإرسالها في منتصف الليل، أو جدولة تذكير باجتماع عمل، أو تجهيز رسالة لمجموعة وإرسالها في الوقت المناسب دون الحاجة إلى التدخل يدويًا.

إرسال الرسائل حتى دون اتصال بالإنترنت

ومن أبرز التفاصيل المتعلقة بالميزة الجديدة أنها تتيح إرسال الرسائل المجدولة حتى عندما يكون الهاتف غير متصل بالإنترنت، بحسب المعلومات الواردة في التقرير.

كما تحتفظ الرسائل المجدولة بالتشفير التام بين الطرفين، وفقًا للتفاصيل المنشورة، بما يضمن استمرار تطبيق آلية الحماية نفسها المستخدمة في رسائل واتساب الأخرى.

متى تتوفر الميزة لجميع المستخدمين؟

لا تزال خاصية جدولة الرسائل في مرحلة الاختبار، إذ بدأ ظهورها لدى مجموعة محدودة من مستخدمي النسخة التجريبية على أجهزة أندرويد، مع توقع توسيع نطاق إتاحتها تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة.

ولم يعلن واتساب حتى الآن موعدًا رسميًا لإطلاق الميزة لجميع المستخدمين، كما لم يتأكد موعد طرحها على .

وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلب قديم من مستخدمي التطبيق، الذين اعتمدوا لسنوات على وسائل بديلة لإعداد الرسائل وإرسالها في أوقات محددة.

ومن المتوقع أن تسهم الميزة، في حال إتاحتها على نطاق واسع، في تسهيل إدارة المراسلات اليومية، خصوصًا رسائل المناسبات والتذكيرات ومجموعات العمل، وتقليل الحاجة إلى الاستعانة بأدوات خارجية لجدولة الإرسال.