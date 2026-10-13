غوغل تكشف عن جهاز للياقة البدنية يجمع بين الشاشة والميزات الصحية

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وبحسب تقرير نشره موقع "GSMArena"، يأتي الجهاز ليشغل موقعاً وسطاً بين ساعة "Pixel Watch 5" وجهاز "Fitbit Air" الذي لا يتضمن شاشة، مقدماً وظائف إضافية من دون الحاجة إلى اقتناء ساعة ذكية كاملة.ويضم "Fitbit Edge" شاشة AMOLED بقياس 1.34 بوصة تدعم خاصية الدائم، ضمن هيكل من الألومنيوم يبلغ سمكه نحو 11.5 ملم، فيما يصل وزن الجهاز إلى 17.7 غراماً من دون السوار. كما يتضمن زراً جانبياً للتحكم والتنقل بين الوظائف.ويدعم الجهاز أكثر من 50 وضعاً رياضياً، إلى جانب تتبع النشاط تلقائياً ونظام تحديد المواقع GPS، وتوفير إرشادات مباشرة أثناء التمارين.كما يتضمن مستشعرات لمراقبة معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في ودرجة حرارة الجلد، إضافة إلى مستشعرات كهربائية تدعم تخطيط القلب الكهربائي (ECG).ويتيح الجهاز أيضاً متابعة الخطوات والنوم والطقس، وعرض إشعارات المكالمات والرسائل والردود السريعة، فضلاً عن التحكم بالموسيقى واستخدام وظائف مثل الخرائط والمنبه والمؤقت.وعلى عكس ساعات "Pixel Watch"، لا يعمل الجهاز بنظام "Wear OS"، بل يعتمد واجهة خاصة تعرض المعلومات والوظائف الأساسية بصورة مبسطة.ويحتوي "Fitbit Edge" على بطارية بسعة 65 ميلي أمبير في الساعة، تقول غوغل إنها توفر ما يصل إلى 7 أيام من الاستخدام في الظروف العادية. كما يدعم الشحن المغناطيسي السريع، إذ يمكن الحصول على ما يصل إلى يوم كامل من الاستخدام بعد شحنه لمدة 5 دقائق عندما تكون البطارية منخفضة.ويتمتع الجهاز بمقاومة للماء حتى عمق 50 متراً، إضافة إلى تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.يتوافر الجهاز للطلب المسبق في أسواق محددة بسعر يبدأ من 179.99 دولاراً، فيما تبلغ تكلفة النسخة الخاصة بالتعاون مع لاعب كرة السلة 220 دولاراً. ومن المقرر أن يبدأ بيعه في 27 تشرين الأول.ويأتي الجهاز بأربعة خيارات من الألوان، تشمل الأسود والفضي والذهبي والأخضر، مع أساور متوافقة مع كل تصميم.