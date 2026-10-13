تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

غوغل تكشف عن جهاز للياقة البدنية يجمع بين الشاشة والميزات الصحية

Lebanon 24
13-10-2026 | 10:28
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
غوغل تكشف عن جهاز للياقة البدنية يجمع بين الشاشة والميزات الصحية
غوغل تكشف عن جهاز للياقة البدنية يجمع بين الشاشة والميزات الصحية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت شركة "غوغل" عن جهاز تتبع اللياقة البدنية الجديد "Fitbit Edge"، الذي يجمع بين التصميم الخفيف والشاشة الملونة وميزات متقدمة لمراقبة الصحة والتمارين، مع عمر بطارية يصل إلى 7 أيام وفقاً للشركة.
Advertisement

وبحسب تقرير نشره موقع "GSMArena"، يأتي الجهاز ليشغل موقعاً وسطاً بين ساعة "Pixel Watch 5" وجهاز "Fitbit Air" الذي لا يتضمن شاشة، مقدماً وظائف إضافية من دون الحاجة إلى اقتناء ساعة ذكية كاملة.
Google's new Fitbit Edge fitness tracker offers a screen and up to 7 days of usage


ويضم "Fitbit Edge" شاشة AMOLED بقياس 1.34 بوصة تدعم خاصية العرض الدائم، ضمن هيكل من الألومنيوم يبلغ سمكه نحو 11.5 ملم، فيما يصل وزن الجهاز إلى 17.7 غراماً من دون السوار. كما يتضمن زراً جانبياً للتحكم والتنقل بين الوظائف.

تتبع التمارين والصحة

ويدعم الجهاز أكثر من 50 وضعاً رياضياً، إلى جانب تتبع النشاط تلقائياً ونظام تحديد المواقع GPS، وتوفير إرشادات مباشرة أثناء التمارين.

كما يتضمن مستشعرات لمراقبة معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم ودرجة حرارة الجلد، إضافة إلى مستشعرات كهربائية تدعم تخطيط القلب الكهربائي (ECG).
Google's new Fitbit Edge fitness tracker offers a screen and up to 7 days of usage


ويتيح الجهاز أيضاً متابعة الخطوات والنوم والطقس، وعرض إشعارات المكالمات والرسائل والردود السريعة، فضلاً عن التحكم بالموسيقى واستخدام وظائف مثل الخرائط والمنبه والمؤقت.

وعلى عكس ساعات "Pixel Watch"، لا يعمل الجهاز بنظام "Wear OS"، بل يعتمد واجهة خاصة تعرض المعلومات والوظائف الأساسية بصورة مبسطة.

بطارية ومقاومة للماء

ويحتوي "Fitbit Edge" على بطارية بسعة 65 ميلي أمبير في الساعة، تقول غوغل إنها توفر ما يصل إلى 7 أيام من الاستخدام في الظروف العادية. كما يدعم الشحن المغناطيسي السريع، إذ يمكن الحصول على ما يصل إلى يوم كامل من الاستخدام بعد شحنه لمدة 5 دقائق عندما تكون البطارية منخفضة.

ويتمتع الجهاز بمقاومة للماء حتى عمق 50 متراً، إضافة إلى تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

السعر وموعد التوافر
يتوافر الجهاز للطلب المسبق في أسواق محددة بسعر يبدأ من 179.99 دولاراً، فيما تبلغ تكلفة النسخة الخاصة بالتعاون مع لاعب كرة السلة ستيفن كاري 220 دولاراً. ومن المقرر أن يبدأ بيعه في 27 تشرين الأول.

ويأتي الجهاز بأربعة خيارات من الألوان، تشمل الأسود والفضي والذهبي والأخضر، مع أساور متوافقة مع كل تصميم.
مواضيع ذات صلة
لمنافسة جهاز Whoop.. أبل تطور سوار لياقة بدنية
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 19:44:16 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مدرب لياقة بدنية معروف.. هذا ما ضُبط بحوزته
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 19:44:16 Lebanon 24 Lebanon 24
لاستمرارية البدنية.. كيف يحافظ رونالدو على لياقته في سن الـ41؟
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 19:44:16 Lebanon 24 Lebanon 24
انسَ الميزان قليلاً.. دراسة تكشف مؤشراً أهم للياقة جسمك
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 19:44:16 Lebanon 24 Lebanon 24

ستيفن كاري

أيام و

رياضي

الفضي

العرض

الذهب

سي ال

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:38 | 2026-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-10-13
Lebanon24
10:47 | 2026-10-13
Lebanon24
08:00 | 2026-10-13
Lebanon24
07:38 | 2026-10-13
Lebanon24
04:00 | 2026-10-13
Lebanon24
01:26 | 2026-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24