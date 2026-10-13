"أبل" تغيّر تجربة التلفزيون... ماذا يقدّم "Apple TV 4K" الجديد؟

Advertisement

وبحسب تقرير نشره موقع "Pocket-lint"، يأتي الجهاز الجديد بمعالج A19، الذي تقول أبل إنه يوفر أداء أسرع بنسبة تصل إلى 50% في وحدة المعالجة المركزية، وأداءً رسومياً يصل إلى ضعف الجيل السابق، ما يتيح تنقلاً أسرع بين التطبيقات وتشغيلاً أكثر سلاسة.ويقدم الجهاز نسخة جديدة من المساعد الصوتي " "، تتيح للمستخدمين البحث عن الأفلام والمسلسلات والتوصيات باستخدام الأوامر الطبيعية، وطرح أسئلة مرتبطة بالمحتوى الذي يشاهدونه.كما زُوّد الجهاز بثلاثة ميكروفونات بعيدة المدى، تتيح التحدث إلى سيري من دون الحاجة إلى استخدام جهاز التحكم، حتى أثناء ، بفضل تقنية مصممة لتمييز صوت المستخدم عن الأصوات المحيطة.وتظهر إجابات المساعد على الشاشة، مع اقتراحات إضافية تساعد المستخدم على اكتشاف محتوى جديد.ومن أبرز الإضافات إمكانية إنشاء نظام صوت محيطي باستخدام أربعة مكبرات من "HomePod" من الجيل الثاني أو "HomePod mini 2"، مع معايرة مستويات الصوت وتوقيته تلقائياً وفقاً لموقع المكبرات داخل الغرفة.كما يدعم الجهاز تقنية Wi-Fi 7 وBluetooth 6، ويضم منفذ Ethernet وسعة تخزين تبلغ 128 غيغابايت، إلى جانب دعم تقنيات Thread وMatter المستخدمة في ربط الأجهزة المنزلية الذكية.وحصل جهاز " Remote" على دعم ميزة "Find My" للعثور عليه، بما يشمل تحديد موقعه بدقة وتشغيل صوت يساعد المستخدم على اكتشاف مكانه. ويمكن شراء جهاز التحكم الجديد بصورة منفصلة، كما يتوافق مع أجهزة Apple TV HD وبعض أجيال Apple TV 4K السابقة.ويواصل الجهاز أداء دور مركز للتحكم بالمنزل الذكي، مع دعم إدارة الملحقات المتوافقة ومشاهدة إشعارات كاميرات المنزل .يبدأ سعر الجيل الجديد من "Apple TV 4K" من 299 دولاراً في ، وبدأت الطلبات المسبقة في 13 تشرين الأول، على أن يبدأ توافره في المتاجر تشرين الثاني.وتقول أبل إن الجهاز الجديد يقدم تجربة أكثر تطوراً للترفيه المنزلي، مع دمج البحث الذكي والتحكم الصوتي وإدارة الأجهزة المنزلية ضمن منصة واحدة.