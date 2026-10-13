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تكنولوجيا وعلوم

على بُعد مليارات السنين الضوئية... رصد مشهد نادر لاندماج المجرات

Lebanon 24
13-10-2026 | 10:47
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على بُعد مليارات السنين الضوئية... رصد مشهد نادر لاندماج المجرات
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رصد علماء فلك زوجين من الثقوب السوداء العملاقة داخل مجرتين قزمتين تتجهان نحو الاندماج، في اكتشاف قد يساعد على فهم كيفية تشكّل المجرات الكبيرة ونمو الثقوب السوداء في المراحل الأولى من عمر الكون.
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وبحسب تقرير نشرته مجلة "BBC Sky at Night Magazine"، استخدم الباحثون بيانات مرصد "Chandra" للأشعة السينية التابع لوكالة ناسا، إلى جانب بيانات بالأشعة تحت الحمراء والضوء المرئي، لتحديد زوجين من الثقوب السوداء في نظامين من المجرات المتصادمة.

ويقع الزوج الأول في عنقود المجرات "Abell 133"، على بُعد نحو 760 مليون سنة ضوئية من الأرض، فيما يقع الزوج الثاني في العنقود "Abell 1758S"، على مسافة تقارب 3.2 مليارات سنة ضوئية.

اندماج قد يصنع ثقوباً سوداء أكبر

ويشير التقرير إلى أن الزوج الأول، الذي أُطلق عليه اسم "Mirabilis"، يبدو في مرحلة متقدمة من اندماج المجرتين القزمتين، مع ظهور ذيل طويل ناتج من تأثيرات الجاذبية خلال التصادم.

أما الزوج الثاني، الذي يحمل اسمي "Elstir" و"Vinteuil"، فيبدو في مرحلة مبكرة من الاندماج، مع وجود جسر من النجوم والغاز يربط بين المجرتين نتيجة التفاعل الجاذبي بينهما.

وتحتوي كل مجرة من هذه المجرات على ثقب أسود عملاق، وقد أدت التفاعلات إلى سحب الغاز نحو الثقوب السوداء، ما يوفر لها مزيداً من المواد التي يمكن أن تسهم في نموها. ويتوقع العلماء أن تندمج الثقوب السوداء لاحقاً لتشكّل ثقوباً أكبر، بالتزامن مع اندماج المجرات نفسها.

مفتاح لفهم نشأة المجرات

وتكمن أهمية الاكتشاف في أن المجرات القزمة يُعتقد أنها كانت وفيرة في الكون المبكر، بعد مئات ملايين السنين من الانفجار العظيم. ويرجح العلماء أن كثيراً منها اندمج عبر مليارات السنين، لتتشكل تدريجياً المجرات الأكبر التي نراها اليوم، ومنها مجرة درب التبانة.

ويتيح رصد هذه الأنظمة دراسة مراحل مبكرة من نمو المجرات والثقوب السوداء، وهي مراحل يصعب رصدها مباشرة بسبب خفوت المجرات البعيدة.

ونُشرت الدراسة في مجلة "The Astrophysical Journal"، فيما يأمل الباحثون أن تساعد عمليات الرصد اللاحقة على فهم كيفية تطور الثقوب السوداء والمجرات خلال تاريخ الكون.
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