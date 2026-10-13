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جهاز جديد من "أبل" يدخل المنازل.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-10-2026 | 12:00
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جهاز جديد من أبل يدخل المنازل.. إليكم التفاصيل
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كشفت شركة "أبل"، عن جهاز جديد للمنزل الذكي يحمل اسم "هوم فيو"، مزوّد بشاشة قياس 7 بوصات، ويتيح التحكم بالأجهزة المنزلية من خلال المساعد الصوتي "سيري"، الذي جرى تطويره بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
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ووفقاً لوكالة "رويترز"، يبدأ سعر الجهاز من 299 دولاراً، على أن تبدأ عمليات شحنه الشهر المقبل، ويتميّز بإمكانية التعرّف على الوجوه والتحكم بالأقفال الذكية وأجراس الأبواب وأجهزة تنظيم الحرارة.

وطوّرت "أبل" قدرات "سيري" بمساعدة من شركة "غوغل"، ليصبح أكثر قدرة على الاستجابة للطلبات الصوتية وتنفيذ المهام المنزلية، فيما أظهرت الشركة خلال عرض مصوّر استجابة الجهاز لأوامر عدة أفراد من الأسرة في الوقت نفسه.

وشمل الإعلان أيضاً تحديثات لأجهزة "هوم بود" و"أبل تي في"، إلى جانب ملحقات منزلية ذكية طُوّرت بالتعاون مع شركتي "إل جي" و"شنايدر إلكتريك".

وأوضحت الشركة أن الجهاز الجديد لن يُطرح في الاتحاد الأوروبي حالياً، بسبب القيود التنظيمية التي تحول دون إتاحة النسخة المطوّرة من "سيري" هناك.

وتسعى "أبل" من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز حضورها في سوق المنازل الذكية، وسط منافسة مع "أمازون" و"غوغل".
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