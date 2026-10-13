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إيلون ماسك يستعد لخطوة غير مسبوقة في عالم الفضاء

Lebanon 24
13-10-2026 | 14:04
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إيلون ماسك يستعد لخطوة غير مسبوقة في عالم الفضاء
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تعتزم شركة "سبيس إكس"، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، زيادة عمليات إطلاق مركبتها الفضائية "ستار شيب" إلى 456 رحلة سنوياً من منشأة "ستار بيس" في ولاية تكساس الأميركية، ضمن خطة تخضع حالياً للمراجعة الحكومية.
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ووفقاً لوكالة "بلومبرغ"، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أنها ستجري تقييماً للأثر البيئي للمشروع، الذي يتضمن أيضاً تنفيذ ما يصل إلى 912 عملية هبوط سنوياً، مع عقد اجتماعات عامة لمناقشة تداعياته.

وتنص الخطة على تنفيذ المشروع على مرحلتين، تبدأ الأولى بـ100 عملية إطلاق و200 عملية هبوط سنوياً، على أن ترتفع الأعداد تدريجياً خلال السنوات المقبلة وصولاً إلى 456 عملية إطلاق.

وتهدف الشركة إلى تسريع وتيرة الرحلات الفضائية من خلال إعادة استخدام مركبة "ستار شيب" وصاروخها المعزز "سوبر هيفي"، بدلاً من تصنيع أجزاء جديدة لكل رحلة.

وتثير هذه الخطط مخاوف تتعلق بالتأثيرات البيئية واحتمال اضطراب حركة الطيران، فيما تسمح التراخيص الحالية للشركة بإجراء 25 عملية إطلاق و50 عملية هبوط سنوياً من المنشأة نفسها.
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