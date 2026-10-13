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"غوغل" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي جديداً.. ما أبرز مميزاته؟

Lebanon 24
13-10-2026 | 15:36
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غوغل تطلق نموذج ذكاء اصطناعي جديداً.. ما أبرز مميزاته؟
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أطلقت شركة "غوغل" نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي "جيميناي 4 أرجون"، المخصص للمطورين والشركات حول العالم، في خطوة تهدف إلى تعزيز منافستها مع شركتي "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك".
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وبحسب ما أعلنته الشركة، يتميز النموذج بقدرته على تنفيذ المهام المعقدة ومتعددة المراحل، ولا سيما في مجالات البرمجة والمالية والقانون والأمن السيبراني والعلوم.

وحددت "غوغل" أسعار استخدام النموذج عبر واجهة برمجة التطبيقات، بدءاً من دولارين لكل مليون رمز من المدخلات و10 دولارات لكل مليون رمز من المخرجات، على أن تتضاعف الأسعار بعد 30 تشرين الثاني المقبل.

وأوضحت الشركة أن النموذج متاح للمطورين والمؤسسات عبر أدوات بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فيما يمكن لمشتركي "غوغل AI برو" و"ألترا" استخدامه من خلال تطبيق "جيميناي" وخدمة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أن الفرق التي اختبرت النموذج ضمن أداة البرمجة "أنتيغرافيتي" سجلت زيادة تجاوزت 35% في عمليات إرسال الشيفرات البرمجية بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي، مع انخفاض عمليات التراجع عنها بنحو الثلث.

وفي مجال الأمن السيبراني، أعلنت "غوغل" توسيع برنامج "فيرويند" ليشمل مئات الشركاء الإضافيين، إلى جانب إتاحة استخدام مجاني لمدة ستة أشهر لأعلى فئة من أداة "أنتيغرافيتي" أمام 10 آلاف عالم.

ويأتي إطلاق النموذج بعد أشهر من التغييرات داخل مختبر "ديب مايند" التابع للشركة، وفي ظل احتدام المنافسة العالمية على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر قدرة على إنجاز المهام المتخصصة.
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