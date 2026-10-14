بعد أشهر من التأخير.. غوغل تكشف عن "جيميناي 4 آرغون"

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أطلقت شركة نموذج المتقدم "جيميناي 4 "، وطرحته أمام المطورين والشركات في مختلف دول العالم، في خطوة تهدف إلى استعادة موقعها التنافسي أمام وأنثروبيك، بعد أشهر شهدت تأخيرات وتعديلات واسعة في هيكل القيادة داخل مختبر "ديب مايند".ولفتت غوغل التابعة لمجموعة ألفابت إلى أن النموذج الجديد يبرع في ما تسميه "العمل المتعمق"، أي تنفيذ مهام معقدة متعددة الخطوات في قطاعات البرمجة والمالية والقانون والأمن الإلكتروني والعلوم.وحددت الشركة سعر واجهة برمجة التطبيقات عند الإطلاق بدولارين لكل مليون رمز للمدخلات، و10دولارات لكل مليون رمز للمخرجات، على أن يرتفع السعر إلى الضعف بعد الثلاثين من نوفمبر المقبل.ويأتي هذا الطرح بعد مسار صعب خاضته غوغل في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ أعلنت في أيلول الماضي أنها لم تعد تعتزم إطلاق "جيميناي 3.5 برو"، الذي كان الرئيس التنفيذي قد وعد في وقت سابق بإصداره في حزيران.كما أجرت الشركة عملية إعادة تنظيم شاملة في "ديب مايند"، على خلفية استقالة مؤسسه المشارك والرئيس التنفيذي ديميس هاسابيس، ورحيل عدد من قادة نموذج جيميناي عن الشركة.ويتاح "أرغون" لعملاء الاشتراكات عبر أدوات غوغل المخصصة لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويمكن لمشتركي "غوغل إيه آي برو" و"ألترا" الوصول إليه من خلال تطبيق جيميناي و"إيه آي مود إن سيرش"، بينما تقتصر أداة البرمجة "أنتيغرافيتي" على مشتركي "ألترا" وحدهم.