بهيكل نحيف وسعر منافس.. إليكم أبرز مواصفات هاتف "iPhone Air 2" المنتظر

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قامت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية بتسريب بعض مواصفات هاتف " Air 2" الذي ستطرحه آبل بهيكل نحيف وسعر منافس.وسيأتي الهاتف بهيكل مصنوع من التيتانيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (156.2/74.7/5.2) ملم، وسيأتي مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68.وستكون شاشته من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1260/2736) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 463 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 3000 nits، ومدعومة بتقنيات HDR10 وDolby Vision.وسيعمل الجهاز بنظام "iOS 27.x"، ومعالج Apple A20 Pro المطور بتقنية 2 ، ومعالج رسوميات من آبل، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابيات.كما ستكون كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة (48+48) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide، وقادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية، وكاميرته الأمامية ستاتي بدقة 18 ميغابيكسل.وستدعمه آبل أيضا بتقنية 6.0، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية Face ID، وشريحة NFC، وتقنيات لطلب النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، وبطارية سعتها أكبر من سعة بطاريات الجيل الأول من iPhone Air، تعمل مع شحن لاسلكي سريع باستطاعة 20 واط.