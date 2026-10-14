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تكنولوجيا وعلوم

"أمازون" تمتلك أكبر أسطول روبوتات تشغيلي في العالم.. هل تختفي الوظائف؟

Lebanon 24
14-10-2026 | 03:55
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أمازون تمتلك أكبر أسطول روبوتات تشغيلي في العالم.. هل تختفي الوظائف؟
أمازون تمتلك أكبر أسطول روبوتات تشغيلي في العالم.. هل تختفي الوظائف؟ photos 0
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تجاوز أسطول الروبوتات العاملة داخل مستودعات "أمازون" مليون روبوت، في توسع تقني يثير تساؤلات متزايدة بشأن مستقبل الوظائف وظروف العمل. 
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ووفق تقرير نشرته Ars Technica ، تمتلك أمازون أكبر أسطول روبوتات تشغيلي في العالم، فيما لا يزال عدد موظفيها البشر يتجاوز 1.5 مليون عامل بدوام كامل وجزئي، بحسب تقريرها السنوي لعام 2025.

وتستخدم الشركة روبوتات متحركة تنقل رفوف البضائع إلى محطات العمل، وأذرعًا آلية تلتقط الطرود وتصنفها وترتبها داخل عربات الشحن. كما تطور أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتعرف على ملايين المنتجات المختلفة والتعامل مع الأغراض التي لم تتدرب عليها الروبوتات مسبقًا.

وتخطط "أمازون" لتوسيع أسطول أذرعها الروبوتية، كما تعمل على إنشاء مصانع جديدة لإنتاج المزيد منها، في خطوة تستهدف رفع كفاءة المستودعات وتسريع تجهيز الطلبات.

الا ان دراسة نُشرت في مجلة ILR Review عام 2025 وجدت أن مستودعات "أمازون" المزودة بالروبوتات سجلت انخفاضًا بنسبة 40% في الإصابات الشديدة مقارنة بالمستودعات التقليدية، مقابل زيادة بلغت 77% في الإصابات الأقل خطورة المرتبطة بالإجهاد والحركات المتكررة.

ويرجّح باحثون أن زيادة سرعة العمل قد تكون أحد أسباب هذه المفارقة؛ إذ يستطيع الروبوت نقل البضائع بسرعة، لكن العامل البشري يظل مطالبًا بمواكبة وتيرة الإنتاج. وهكذا، قد تخفف الآلات بعض الأعباء البدنية، بينما تزيد الضغط على الموظفين في مهام أخرى.

هل تختفي الوظائف؟
لا يقتصر القلق على السلامة. فقد ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تشرين الأول 2025 أن وثائق داخلية للشركة أشارت إلى احتمال تقليص احتياجات التوظيف المستقبلية بنحو 160 ألف موظف في الولايات المتحدة بحلول 2027، و600 ألف بحلول 2033. لكن هذه الأرقام تعكس توقعات واردة في وثائق داخلية، وليست إعلانًا رسميًا عن تسريح هذا العدد من العاملين.

وتقول "أمازون" إن التوسع في الروبوتات يخلق وظائف إضافية في الصيانة والهندسة، وإن نمو أعمالها ساهم في توفير فرص عمل جديدة.(إرم نيوز)

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