فيسبوك يتيح للمستخدمين تخصيص المحتوى

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وتحمل الميزة الجديدة اسم "خوارزميتك" (Your Algorithm)، وتتيح للمستخدمين التعبير بكلماتهم عن الموضوعات التي يرغبون في رؤية المزيد منها أو تقليل ظهورها، بدلاً من الاعتماد حصرياً على الإعجابات والمشاهدات والتعليقات وغيرها من الإشارات التي تجمعها المنصة لتحديد اهتماماتهم.



وبحسب إعلان "ميتا" تشمل الميزة المحتوى المعروض في الصفحة الرئيسية لفيسبوك ومقاطع الفيديو القصيرة "ريلز"، مع إمكانية تعديل التفضيلات والوصول إلى أدوات التحكم مباشرة من قائمة الخيارات الموجودة بجوار المنشورات. أعلنت شركة "ميتا" إطلاق ميزة جديدة في " " تتيح للمستخدمين التحكم بصورة أكبر في نوعية المنشورات ومقاطع الفيديو التي تظهر أمامهم، في خطوة تستهدف تغيير الطريقة التي يتعامل بها المستخدمون مع الخوارزميات المسؤولة عن ترتيب المحتوى واقتراحه، بعدما ظلت هذه الأنظمة تحدد إلى حد كبير ما يراه كل شخص بناءً على نشاطه واهتماماته السابقة.وتحمل الميزة الجديدة اسم "خوارزميتك" (Your Algorithm)، وتتيح للمستخدمين التعبير بكلماتهم عن الموضوعات التي يرغبون في رؤية المزيد منها أو تقليل ظهورها، بدلاً من الاعتماد حصرياً على الإعجابات والمشاهدات والتعليقات وغيرها من الإشارات التي تجمعها المنصة لتحديد اهتماماتهم.وبحسب إعلان "ميتا" تشمل الميزة المحتوى المعروض في الصفحة الرئيسية لفيسبوك ومقاطع الفيديو القصيرة "ريلز"، مع إمكانية تعديل التفضيلات والوصول إلى أدوات التحكم مباشرة من قائمة الخيارات الموجودة بجوار المنشورات.

وتمنح الميزة المستخدمين طريقة أكثر مباشرة لتوضيح ما يريدونه من المنصة. فعندما يظهر منشور لا يتناسب مع اهتماماتهم، يمكنهم اختيار "غير مهتم"، بينما يتيح خيار "مهتم" الرغبة في مشاهدة محتوى مشابه.



وقد يطرح النظام أسئلة إضافية لمعرفة أسباب هذا التفضيل بصورة أكثر دقة.



والجديد هنا أن المستخدم يستطيع وصف اهتماماته بلغة طبيعية، بدلاً من الاكتفاء بالاختيارات المحدودة. فعلى سبيل المثال، يمكنه طلب مزيد من الأخبار العلمية والتقنية، وتقليل مقاطع الفيديو الترفيهية أو المنشورات المتعلقة بموضوع لا يرغب في متابعته.



وتقول "ميتا" إن التوصيات ستتغير في الوقت الفعلي استجابةً لهذه التوجيهات، بما يسمح بتعديل المحتوى المقترح خلال جلسة الاستخدام نفسها، بدلاً من انتظار فترة طويلة حتى تتعرف الخوارزمية تدريجياً على تغير اهتمامات المستخدم.