من دون خبرة برمجية.. غوغل تتيح لك إنشاء تطبيقك الخاص

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توسّع شركة " " خيارات تخصيص الهواتف العاملة بنظام "أندرويد"، من خلال طرح تطبيقات وأدوات تتيح للمستخدمين الاستفادة من وظائف إضافية تتناسب مع احتياجاتهم اليومية.وتهدف الخطوة إلى جعل تجربة استخدام الهواتف أكثر مرونة، عبر إتاحة خيارات تساعد على تنظيم المهام وتخصيص بعض الوظائف، من دون الحاجة إلى تغييرات معقّدة في النظام.وبات بإمكان المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما فوق، ويمتلكون حساباً لدى "غوغل"، نشر تطبيقات أنشأوها باستخدام منصة "Google AI " على متجر " "، من دون الحاجة إلى حساب مطوّر مدفوع.وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، ستبقى هذه التطبيقات ضمن قوائم خاصة للاستخدام الشخصي، ولن تظهر في نتائج البحث العامة أو توصيات المتجر.وتتيح الميزة الجديدة إنشاء تطبيقات بالاعتماد على أوامر مكتوبة بلغة طبيعية، باستخدام ، ما يسهّل تطويرها حتى على الأشخاص الذين لا يمتلكون خبرة برمجية.