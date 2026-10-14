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ذهب داخل أجهزة الكمبيوتر القديمة.. كم تبلغ قيمته؟

Lebanon 24
14-10-2026 | 23:00
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ذهب داخل أجهزة الكمبيوتر القديمة.. كم تبلغ قيمته؟
ذهب داخل أجهزة الكمبيوتر القديمة.. كم تبلغ قيمته؟ photos 0
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تحتوي بعض معالجات الكمبيوتر على كميات صغيرة من الذهب، تظهر في السنون والموصلات ذات اللون الذهبي، إلا أن هذه الأجزاء ليست مصنوعة بالكامل من المعدن الثمين، بل مطلية بطبقة رقيقة منه فوق معادن أخرى، أبرزها النحاس.
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وبحسب تقرير لموقع "BGR" الأميركي، يُستخدم الذهب في هذه المكونات لمقاومة التآكل والأكسدة، وضمان اتصال كهربائي مستقر بين المعالج واللوحة الأم.

وكشفت تجربة لاستخلاص المعادن من 150 معالجاً من طراز "إنتل بنتيوم 4" عن الحصول على أقل من غرام واحد من الذهب، ما يشير إلى ضآلة الكميات الموجودة في المعالجات.

في المقابل، قد تحتوي بعض لوحات الكمبيوتر القديمة، خصوصاً المصنّعة خلال التسعينيات، على ما بين غرام و5 غرامات من الذهب، وفق تقديرات شركة "فينيكس ريفاينينغ"، مع اختلاف الكمية بحسب نوع المكونات.

ورغم القيمة المحتملة لهذه المعادن، فإن استخراجها يتطلب معدات ومواد كيميائية خاصة، وقد تتجاوز تكلفته قيمة الذهب المسترد، ما يجعل إعادة تدوير الأجهزة لدى جهات متخصصة الخيار الأكثر أماناً وجدوى.
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