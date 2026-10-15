الخبراء يقيمون أداء حواسب غوغل الجديدة

قيّم خبراء التقنيات أداء أطرزة حواسب Googlebook الجديدة التي تتوقع أن تحقق مبيعات جيدة لتعيدها إلى المنافسة في أسواق الحواسب المحمولة.

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صُمّمت حواسب Googlebook لتوفير تكامل كامل بين والحاسوب المحمول، على غرار طريقة عمل هواتف آيفون وأجهزة " "، وتعمل هذه الأجهزة بمنصة Googlebook OS البرمجية التي تجمع بين عناصر من أندرويد وChromeOS، كما تتضمن المساعد Google Gemini الذي يقدّم وظائف ذكاء اصطناعي فريدة.



شاركت في الاختبارات أجهزة Googlebook من Acer وAsus وDell وHP وLenovo، وجميعها مزوّدة بذاكرة وصول عشوائي سعة 16 غيغابايت وذاكرة تخزين SSD بسعة 512 غيغابايت، وتعتمد أطرزة Acer وAsus وLenovo على معالج Intel Core Ultra 5 325 ، في حين يعتمد طرازا Dell وHP على معالج Qualcomm Snapdragon X Elite.

وفي اختبار Geekbench 6، الذي يقيّم الأداء العام للمعالج، أظهرت أطرزة Googlebook من Acer وAsus وLenovo نتائج متقاربة في الاختبارين: الأحادي النواة والمتعدد النوى. وجاءت Googlebook 14 وHP Googlebook 14 على مستوى مقارب لها في الاختبار الأحادي النواة، لكنهما تفوّقا بشكل كبير على أطرزة معالجات Intel في الاختبار المتعدد النوى- بنحو 50 %.



ومن المثير للاهتمام أن Dell XPS 13 بنظام 11 وبالمعالج نفسه Panther Lake حقّق في الاختبار متعدد النوى نتيجة على قدم المساواة مع أقرانه من سلسلة Googlebook، لكنه تراجع عنهم في الاختبار أحادي النواة. كما جاء Lenovo Chromebook Plus 14 Gen 10 بذاكرة 16 غيغابايت وذاكرة SSD بسعة 256 غيغابايت بأداء أبطأ. في المقابل، كان MacBook Air بقياسي 13 و15 بوصة ومعالجات M5 أسرع في الاختبارين معا، لكن Googlebook من Dell وHP تأخّرا عنه بشكل طفيف فقط، ما يبرز إمكانات منصة Qualcomm Snapdragon X Elite.

وفي سلسلة اختبارات CrossMark، التي تقيّم الأداء في تطبيقات العمل والإبداع فضلاً عن سرعة الواجهة، أظهرت أجهزة Googlebook نتائج متفاوتة. ففي تطبيقات العمل واختبار استجابة الواجهة، جاءت حواسيب Acer وAsus وLenovo المزوّدة بمعالجات Intel أفضل، بينما كان Dell وHP بمعالج Qualcomm أسرع في المهام الإبداعية. وجاءت النتائج النهائية متقاربة لجميع الحواسيب.



وكان الفائز المطلق هو HP Googlebook 14، الذي صمد قرابة 12 ساعة دون إعادة شحن، بينما صمد Asus Googlebook 14 أقل بقليل من 6.5 ساعات، وفي جميع الحالات عملت حواسيب مماثلة تعمل بأنظمة تشغيل أخرى لمدة أطول. (روسيا اليوم)