حذفت التطبيق من هاتفك؟ بياناتك قد لا تزال محفوظة

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لا يعني حذف التطبيقات من الهواتف الذكية بالضرورة إزالة البيانات الشخصية التي جُمعت أثناء استخدامها، إذ قد تظل معلومات المستخدمين محفوظة على خوادم الشركات ومرتبطة بحساباتهم، حتى بعد إزالة التطبيق من الجهاز.ويكمن الفرق بين حذف التطبيق وحذف الحساب في أن الخطوة الأولى تزيل البرنامج من الهاتف، لكنها لا تؤدي تلقائياً إلى إلغاء الحساب أو محو المعلومات المخزنة لدى الشركة، بما فيها بعض بيانات النشاط والتفضيلات والمعلومات الشخصية.وقد تشمل البيانات المحتفظ بها سجلات الاستخدام والمعلومات المرتبطة بالحساب، وفقاً لطبيعة التطبيق وسياسة الخصوصية المعتمدة، فيما تختلف فترات الاحتفاظ بها من خدمة إلى أخرى.ولحماية الخصوصية، يُنصح المستخدمون بمراجعة إعدادات حساباتهم وطلب حذف البيانات المرتبطة بها عند التوقف عن استخدام التطبيقات، إلى جانب إلغاء الأذونات غير الضرورية ومراجعة الخدمات الخارجية المتصلة بالحساب.ويبقى حذف الحساب وطلب إزالة البيانات خطوة أكثر شمولاً من مجرد إلغاء تثبيت التطبيق، مع الإشارة إلى أن بعض الشركات قد تحتفظ بمعلومات محددة لأسباب قانونية أو أمنية، وفقاً لسياساتها والتشريعات المعمول بها.