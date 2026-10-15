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متفرقات

بعد أكثر من 100 ألف تنزيل.. "غوغل" تحذف تطبيقاً ينتحل هوية "كروم"

Lebanon 24
15-10-2026 | 16:34
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بعد أكثر من 100 ألف تنزيل.. غوغل تحذف تطبيقاً ينتحل هوية كروم
بعد أكثر من 100 ألف تنزيل.. غوغل تحذف تطبيقاً ينتحل هوية كروم photos 0
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حذفت شركة "غوغل" تطبيقاً مزيفاً من متجر "غوغل بلاي"، بعدما انتحل اسم متصفح "كروم" وأيقونته الرسمية، ونجح في تسجيل أكثر من 100 ألف عملية تنزيل قبل اكتشافه.
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وبحسب تقرير نشره موقع "PhoneArena"، ظهر التطبيق المقلّد إلى جانب النسخة الأصلية من "كروم" في نتائج البحث داخل المتجر، ما أثار مخاوف من تضليل المستخدمين ودفع عدداً منهم إلى التحذير منه عبر منصة "ريديت".

وكشفت المعلومات أن التطبيق، الذي نشره مطوّر باسم "Hizbartech"، كان في الأصل لعبة تحمل اسم "Ball Bounce"، قبل تغيير اسمه وأيقونته في 30 أيلول الماضي ليبدو وكأنه المتصفح الرسمي التابع لـ"غوغل".

وأفاد أحد المستخدمين الذين جرّبوا التطبيق بأنه فوجئ بواجهة لا تشبه متصفحات الإنترنت، إذ طلب منه اختيار صورة رمزية، قبل أن تظهر له واجهة أقرب إلى تطبيق للمحادثات، تتضمن شخصيات مصممة بالذكاء الاصطناعي وردوداً عشوائية على الرسائل.

ولم تتوافر أدلة تؤكد استخدام التطبيق لسرقة البيانات أو احتواءه على برمجيات خبيثة، إلا أن انتحاله هوية متصفح شهير أثار تساؤلات بشأن قدرة أنظمة الحماية في "غوغل بلاي" على اكتشاف التطبيقات التي تغيّر أسماءها ووظائفها بعد نشرها.

وعقب اكتشاف التطبيق، سارعت "غوغل" إلى إزالته من متجرها، فيما أعادت الحادثة تسليط الضوء على أهمية التحقق من هوية المطوّر ومراجعة بيانات التطبيقات قبل تنزيلها، حتى من المتاجر الرسمية.
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