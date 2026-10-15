تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

لماذا تختلف ألوان الصور بين الهاتف والكمبيوتر والطابعة؟

Lebanon 24
15-10-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لماذا تختلف ألوان الصور بين الهاتف والكمبيوتر والطابعة؟
لماذا تختلف ألوان الصور بين الهاتف والكمبيوتر والطابعة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يلاحظ كثير من المستخدمين اختلاف ألوان الصورة الواحدة عند عرضها على الهاتف أو شاشة الكمبيوتر أو طباعتها على الورق، رغم عدم إجراء أي تعديلات عليها، وهو أمر يرتبط باختلاف التقنيات المستخدمة في عرض الألوان وإنتاجها.

وتعتمد شاشات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر على نظام الألوان "RGB"، الذي يمزج الضوء الأحمر والأخضر والأزرق لإنتاج درجات لونية مختلفة، فيما تستخدم الطابعات نظام "CMYK"، القائم على أحبار السماوي والأرجواني والأصفر والأسود.
Advertisement

ويؤدي هذا الاختلاف إلى ظهور بعض الألوان زاهية على الشاشات، لكنها تصبح أقل سطوعاً أو مختلفة عند طباعتها، خصوصاً أن الورق يعكس الضوء بدلاً من إصداره.

كما تؤثر جودة الشاشة وإعدادات السطوع ودرجة حرارة الألوان ونوع الورق والحبر في النتيجة النهائية، ما يفسّر اختلاف الصورة حتى بين جهازين إلكترونيين.

وللحد من هذه الفروقات، يُنصح بضبط ألوان الشاشة، واستخدام ملفات تعريف الألوان المناسبة، ومعاينة الصورة قبل طباعتها، مع الانتباه إلى أن التطابق الكامل بين الشاشة والورق ليس مضموناً.
مواضيع ذات صلة
بوتين والكمبيوتر... لقطة انتخابية تثير جدلاً تقنياً (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:55:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه ألوان هاتف آيفون 18 برو.. تسريبات تكشف
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:55:07 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تختلف تأثيرات القهوة من شخص لآخر؟
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:55:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الـ50...ألوان مكياج ناعمة لإطلالة مشرقة
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:55:07 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

بيوتر

دمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
Lebanon24
08:00 | 2026-10-18
Lebanon24
06:00 | 2026-10-18
Lebanon24
05:00 | 2026-10-18
Lebanon24
02:00 | 2026-10-18
Lebanon24
00:45 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24