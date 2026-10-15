لماذا تختلف ألوان الصور بين الهاتف والكمبيوتر والطابعة؟

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يلاحظ كثير من المستخدمين اختلاف ألوان الصورة الواحدة عند عرضها على الهاتف أو شاشة الكمبيوتر أو طباعتها على الورق، رغم عدم إجراء أي تعديلات عليها، وهو أمر يرتبط باختلاف التقنيات المستخدمة في عرض الألوان وإنتاجها.وتعتمد شاشات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر على نظام الألوان "RGB"، الذي يمزج الضوء الأحمر والأخضر والأزرق لإنتاج درجات لونية مختلفة، فيما تستخدم الطابعات نظام "CMYK"، القائم على أحبار السماوي والأرجواني والأصفر والأسود.ويؤدي هذا الاختلاف إلى ظهور بعض الألوان زاهية على الشاشات، لكنها تصبح أقل سطوعاً أو مختلفة عند طباعتها، خصوصاً أن الورق يعكس الضوء بدلاً من إصداره.كما تؤثر جودة الشاشة وإعدادات السطوع ودرجة حرارة الألوان ونوع الورق والحبر في النتيجة النهائية، ما يفسّر اختلاف الصورة حتى بين جهازين إلكترونيين.وللحد من هذه الفروقات، يُنصح بضبط ألوان الشاشة، واستخدام ملفات تعريف الألوان المناسبة، ومعاينة الصورة قبل طباعتها، مع الانتباه إلى أن التطابق الكامل بين الشاشة والورق ليس مضموناً.