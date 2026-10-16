"غوغل" توسّع إنذارات الزلازل لأكثر من 200 دولة

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وكشفت الشركة، أن النظام تجاوز مليار تنبيه منذ إطلاقه عام 2021، مؤكدة أن التوسع الجديد يشمل مناطق إضافية، من بينها بنما وغواتيمالا، بحسب ما أورد موقع "Digital Trends".



ويعتمد النظام على شبكة واسعة من الهواتف المحمولة للمساعدة في رصد النشاط الزلزالي وإرسال التحذيرات إلى المستخدمين في المناطق المعرضة للاهتزازات.



كاشف الزلازل

وتعتمد التقنية على مستشعر التسارع الموجود في معظم الهواتف الذكية، وهو مكوّن يُستخدم عادةً لاكتشاف حركة الجهاز وتحديد اتجاه الشاشة، لكن "غوغل" تستفيد منه بطريقة مختلفة، إذ يمكنه رصد الاهتزازات التي قد تشير إلى بداية زلزال. أعلنت " " توسيع نظام الإنذار بالزلازل المدمج في هواتف "أندرويد" ليصبح متاحًا في أكثر من 200 دولة ومنطقة، بعدما كان نطاق تغطيته يقتصر على 98 دولة ومنطقة، في خطوة تهدف إلى منح مزيد من المستخدمين فرصة للاستعداد قبل وصول الاهتزازات إليهم.وكشفت الشركة، أن النظام تجاوز مليار تنبيه منذ إطلاقه عام 2021، مؤكدة أن التوسع الجديد يشمل مناطق إضافية، من بينها بنما وغواتيمالا، بحسب ما أورد موقع "Digital Trends".ويعتمد النظام على شبكة واسعة من الهواتف المحمولة للمساعدة في رصد النشاط الزلزالي وإرسال التحذيرات إلى المستخدمين في المناطق المعرضة للاهتزازات.كاشف الزلازلوتعتمد التقنية على مستشعر التسارع الموجود في معظم الهواتف الذكية، وهو مكوّن يُستخدم عادةً لاكتشاف حركة الجهاز وتحديد اتجاه الشاشة، لكن "غوغل" تستفيد منه بطريقة مختلفة، إذ يمكنه رصد الاهتزازات التي قد تشير إلى بداية زلزال.

وعندما يكتشف الهاتف حركة يُحتمل أن تكون ناجمة عن نشاط زلزالي، يمكنه إرسال بيانات ذات صلة إلى خوادم "غوغل"، التي تجمع الإشارات الواردة من أجهزة متعددة للمساعدة في تحديد ما إذا كان زلزال قد وقع بالفعل، وتقدير موقعه وقوته.



وبفضل جمع المعلومات من عدد كبير من الأجهزة، يستطيع النظام إصدار تنبيهات للمستخدمين الموجودين في المناطق التي قد تتأثر بالهزات، قبل وصول الموجات الزلزالية إليها في بعض الحالات، لكن ذلك لا يعني أن الإنذار يصل دائمًا قبل بدء الاهتزازات؛ فالوقت المتاح يتوقف على موقع المستخدم وشدة الزلزال وسرعة اكتشافه.



3 مستويات

ولا يرسل النظام جميع التنبيهات بالطريقة نفسها، بل يعتمد 3 مستويات تتناسب مع شدة الاهتزازات المقدّرة في المنطقة المستهدفة، الأول "كن منتبهًا"، ويشير إلى احتمال حدوث اهتزازات خفيفة، مع إبلاغ المستخدم برصد زلزال قريب.



أما التنبيه الثاني "استعد"، ويهدف إلى تنبيه المستخدم إلى اهتزازات أقوى وحثّه على الاستعداد لاتخاذ إجراءات وقائية، في حين أن التنبيه الثالث "اتخذ إجراءً"، ويظهر بملء الشاشة عند توقع اهتزازات متوسطة إلى قوية، مع إرشادات فورية تساعد المستخدم على حماية نفسه.