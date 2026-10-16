Amazon تعلن عن حاسب ممتاز متعدد الاستخدامات

بدأت Amazon بالترويج لحاسبها اللوحي الجديد الذي صمم ليقدم أداء ممتازا ويلبي مختلف احتياجات المستخدمين اليومية.



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شاشته أتت IPS LCD بمقاس 11.95 بوصة، دقة عرضها (2800/1840) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 280 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Corning شديد المتانة. وحصل حاسب Alexa Tablet 12 Pro بنسخته الجديدة على هيكل أنيق مصنوع من الألمنيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، سماكته 6.5 ملم، وزنه 550 غ، وجهّز بلوحة مفاتيح خارجية، وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.شاشته أتت IPS LCD بمقاس 11.95 بوصة، دقة عرضها (2800/1840) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 280 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Corning شديد المتانة.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16"، ومعالج Mediatek Dimensity 8400، ومعالج رسوميات Mali-G720 MC7، وذواكر وصول عشوائي 8/16 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت.



كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطار في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.



زوّد أيضا بـ 4 مكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 9000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 27 واط. (روسيا اليوم)