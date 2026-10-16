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آبل تفتح باب الحجز المسبق لأول آيفون قابل للطي.. إليكم سعره

Lebanon 24
16-10-2026 | 15:53
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آبل تفتح باب الحجز المسبق لأول آيفون قابل للطي.. إليكم سعره
آبل تفتح باب الحجز المسبق لأول آيفون قابل للطي.. إليكم سعره photos 0
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بدأت شركة "آبل"، اليوم الجمعة، استقبال طلبات الحجز المسبق لهاتفها الجديد "آيفون ديو" (iPhone Duo)، أول هاتف قابل للطي في تاريخ الشركة، بسعر يبدأ من 2000 دولار أميركي.

وأتاحت الشركة حجز الهاتف عبر متجرها الإلكتروني في أكثر من 70 دولة ومنطقة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين والإمارات والسعودية.
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ويتوفر الهاتف بلونين، الأبيض والأسود، مع أربع سعات تخزين تبدأ من 256 غيغابايت، مروراً بـ512 غيغابايت وتيرابايت واحد، وصولاً إلى تيرابايتين.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليم الهاتف وطرحه في متاجر "آبل" يوم الجمعة 23 تشرين الأول، على أن يتوسع إطلاقه ليشمل 28 دولة ومنطقة إضافية بحلول نهاية الشهر الجاري.

ويمثل "آيفون ديو" دخول "آبل" رسمياً إلى سوق الهواتف القابلة للطي، في خطوة جديدة لتوسيع تشكيلة هواتفها.
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