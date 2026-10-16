تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

دراسة تحذّر: الذكاء الاصطناعي قد يُضعف القدرة على إنجاز المهام الصعبة

Lebanon 24
16-10-2026 | 16:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
دراسة تحذّر: الذكاء الاصطناعي قد يُضعف القدرة على إنجاز المهام الصعبة
دراسة تحذّر: الذكاء الاصطناعي قد يُضعف القدرة على إنجاز المهام الصعبة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت دراسة حديثة أن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، حتى لمدة لا تتجاوز 10 دقائق، قد تؤثر سلباً في قدرة الأشخاص على المثابرة وحل المشكلات الصعبة بصورة مستقلة، خصوصاً عند التوقف عن استخدام هذه الأدوات.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أجرى الباحثون تجارب شملت 1222 مشاركاً، بهدف قياس تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي في التركيز والدقة والقدرة على مواصلة إنجاز المهام.
Advertisement

وفي إحدى التجارب، طُلب من 354 شخصاً حل مسائل رياضية، مع السماح لمجموعة منهم باستخدام "تشات جي بي تي". وأظهرت النتائج أن مستخدمي التطبيق حققوا دقة أعلى في البداية، لكن أداءهم تراجع سريعاً بعد سحب المساعدة، مقارنة بمن اعتمدوا على أنفسهم منذ البداية.

وتكررت النتائج في تجارب أخرى شملت حل مسائل رياضية وفهم نصوص مقروءة، إذ ارتكب المشاركون الذين اعتادوا على المساعدة التقنية أخطاء أكثر، فيما توقف بعضهم عن المحاولة بعد حرمانهم منها.

وحذّر الباحثون من أن الاعتياد على الإجابات الفورية قد يجعل التفكير المستقل يبدو أكثر صعوبة وبطئاً، مشيرين إلى أن الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي قد يؤثر في المثابرة الذهنية عند مواجهة التحديات.

وتشير النتائج إلى تراجع مؤقت في الأداء بعد سحب المساعدة، لكنها لا تثبت أن استخدام الذكاء الاصطناعي يسبب ضعفاً دائماً في القدرات العقلية.
مواضيع ذات صلة
شركة ذكاء اصطناعي تطرح أسهمها وتحذّر المستثمرين: تقنيتنا قد تهدد بقاء البشر
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:56:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة: تحديات صعبة وغير مسبوقة تراكمت أمام العالم ونحذر من مخاطر تطور الذكاء الاصطناعي دون سيطرة عليه
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:56:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المركزي الأوروبي: ينبغي لأوروبا تطوير قدراتها الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:56:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يكشف حدود الذكاء الاصطناعي في مهام الحرب
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:56:27 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

الإندبندنت

البريطانية

البريطاني

التركي

شيرين

بي تي

رياضي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
Lebanon24
08:00 | 2026-10-18
Lebanon24
06:00 | 2026-10-18
Lebanon24
05:00 | 2026-10-18
Lebanon24
02:00 | 2026-10-18
Lebanon24
00:45 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24