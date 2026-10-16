دراسة تحذّر: الذكاء الاصطناعي قد يُضعف القدرة على إنجاز المهام الصعبة

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كشفت دراسة حديثة أن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، حتى لمدة لا تتجاوز 10 دقائق، قد تؤثر سلباً في قدرة الأشخاص على المثابرة وحل المشكلات الصعبة بصورة مستقلة، خصوصاً عند التوقف عن استخدام هذه الأدوات.وبحسب صحيفة " " ، أجرى الباحثون تجارب شملت 1222 مشاركاً، بهدف قياس تأثير استخدام في التركيز والدقة والقدرة على مواصلة إنجاز المهام.وفي إحدى التجارب، طُلب من 354 شخصاً حل مسائل رياضية، مع السماح لمجموعة منهم باستخدام "تشات جي ". وأظهرت النتائج أن مستخدمي التطبيق حققوا دقة أعلى في البداية، لكن أداءهم تراجع سريعاً بعد سحب المساعدة، مقارنة بمن اعتمدوا على أنفسهم منذ البداية.وتكررت النتائج في تجارب أخرى شملت حل مسائل رياضية وفهم نصوص مقروءة، إذ ارتكب المشاركون الذين اعتادوا على المساعدة التقنية أخطاء أكثر، فيما توقف بعضهم عن المحاولة بعد حرمانهم منها.وحذّر الباحثون من أن الاعتياد على الإجابات الفورية قد يجعل التفكير المستقل يبدو أكثر صعوبة وبطئاً، مشيرين إلى أن الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي قد يؤثر في المثابرة الذهنية عند مواجهة التحديات.وتشير النتائج إلى تراجع مؤقت في الأداء بعد سحب المساعدة، لكنها لا تثبت أن استخدام الذكاء الاصطناعي يسبب ضعفاً دائماً في القدرات العقلية.