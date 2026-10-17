لمواجهة ظاهرة "تنويم الطريق".. هل ينقذ الليزر السائقين من الموت؟

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لجأت إلى تقنية بصرية لافتة، تعتمد على إطلاق أشعة ليزر ملونة في السماء فوق أجزاء من أحد الطرق السريعة، في خطوة تهدف إلى إبقاء السائقين أكثر يقظة خلال الرحلات الطويلة، خصوصًا في ساعات الليل.وتستهدف التجربة مواجهة ظاهرة تُعرف باسم "تنويم الطريق"، وهي حالة من تراجع الانتباه قد تصيب السائق نتيجة القيادة لفترات طويلة على طرق مستقيمة ورتيبة، حيث تتشابه المشاهد المحيطة ويصبح التركيز أكثر صعوبة، ما يزيد خطر التأخر في الاستجابة للمواقف المفاجئة.وظهرت تجهيزات الليزر على أجزاء من الرابط بين تشينغداو وينتشوان، الذي يمتد لنحو 1000 ميل، حيث ثُبتت الأجهزة على هياكل معدنية تحمل اللوحات الإرشادية أعلى الطريق، لتطلق أشعة ملونة باتجاه السماء.ولا تستهدف هذه الأشعة الزجاج الأمامي للسيارات مباشرة، بل تظهر فوق الطريق في مشهد بصري غير مألوف، يُفترض أن يساعد على تنشيط انتباه السائقين وكسر الرتابة التي قد ترافق القيادة لمسافات طويلة.وتقوم الفكرة على أن التغيرات البصرية اللافتة قد تحفز الدماغ وتحد من الشعور بالملل والنعاس، إلا أن فاعلية هذه الطريقة في إبقاء السائقين يقظين أو تقليل الحوادث لا تزال بحاجة إلى أدلة علمية أكثر قوة.ولا يبدو أن استخدام الليزر يستهدف تغطية الطريق بأكمله، بل يتركز في المقاطع الطويلة والمستقيمة التي قد ترتفع فيها مخاطر تراجع التركيز. كما يُشار إلى تشغيل الأضواء بصورة متقطعة، بدلًا من استمرارها طوال الرحلة.وتعكس هذه الخطوة محاولة لاستخدام وسائل بصرية غير تقليدية للتعامل مع أحد التحديات المرتبطة بالسلامة المرورية، لكن نجاحها يتوقف على مدى قدرتها على تحسين الانتباه دون خلق مصادر تشتيت جديدة للسائقين.(إرم نيوز)