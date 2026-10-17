تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خبر سار لمستخدمي "ويندوز 11".. ما الذي تغيّر؟

Lebanon 24
17-10-2026 | 06:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
خبر سار لمستخدمي ويندوز 11.. ما الذي تغيّر؟
خبر سار لمستخدمي ويندوز 11.. ما الذي تغيّر؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت شركة "مايكروسوفت" إدخال تحسينات جديدة على نظام التشغيل "ويندوز 11"، أسهمت في رفع سرعة استجابته بنسبة تصل إلى 20%، إلى جانب تعزيز كفاءة استهلاك الذاكرة العشوائية وموارد الحاسوب، ما يتيح تجربة استخدام أكثر سلاسة، خصوصاً على الأجهزة المزودة بذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 8 غيغابايت.
Advertisement
 
 
 وتندرج هذه التحسينات ضمن خطة أطلقتها الشركة مطلع عام 2026 لتطوير أداء النظام وتحسين تجربة المستخدم، بعد سلسلة من التحديثات والإصلاحات التي نفذتها خلال الأشهر الماضية.
 
وأوضح نافجوت فيرك، نائب رئيس "مايكروسوفت" لقطاع تجارب ويندوز، أن الشركة طوّرت آليات إدارة الذاكرة واستخدام موارد النظام، بما يسمح بتخصيص قدر أكبر من إمكانات الحاسوب للمهام التي ينفذها المستخدم.
 
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تساعد النظام على الاحتفاظ بالبيانات النشطة داخل الذاكرة العشوائية، بدلاً من نقلها إلى وحدات التخزين الأبطأ، مع إمكانية الاحتفاظ ببيانات إضافية تصل إلى 2 غيغابايت، ما ينعكس إيجاباً على سرعة الأداء.
 
تحسينات للأجهزة محدودة الإمكانات
 
وركزت "مايكروسوفت" على تحسين أداء الحواسيب المزودة بذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 8 غيغابايت أو أقل، من خلال تقليل استهلاك الموارد وتأجيل تحميل بعض عناصر واجهة النظام غير المستخدمة باستمرار.
 
ومن أبرز هذه التعديلات تغيير آلية تشغيل قسم الأدوات المصغّرة "Widgets"، بحيث لا يجري تحميله إلا عند فتحه، ما يوفر أكثر من 200 ميغابايت من الذاكرة العشوائية لاستخدامها في تشغيل التطبيقات والمهام الأخرى.
 
ومن شأن هذه الخطوة تخفيف الضغط على موارد الأجهزة ذات الإمكانات المحدودة، وتحسين قدرتها على تشغيل البرامج والتنقل بينها بسلاسة أكبر.
 
تطوير قائمة ابدأ والبحث
 
ولم تقتصر التحسينات على إدارة الذاكرة، بل شملت أيضاً قائمة "ابدأ"، ومستكشف الملفات، وأداة البحث، ومتصفح "إيدج"، إلى جانب تطوير آليات توزيع الموارد بين مكونات النظام المختلفة.
 
وأدخلت الشركة تعديلات تهدف إلى تقليل الإزعاج المرتبط بتحديثات ويندوز، وتحسين تجربة استخدام الأدوات المصغّرة، فضلاً عن إتاحة نقل شريط المهام إلى أعلى الشاشة أو جانبيها، بعدما كان موضعه مقتصراً على الجزء السفلي.
 
كذلك، حسّنت "مايكروسوفت" سرعة تسجيل الدخول باستخدام ميزة "windows Hello"، وعززت موثوقية الاتصال بأجهزة البلوتوث الخارجية، بما فيها سماعات "AirPods".
 
تجربة بحث جديدة قبل نهاية 2026
 
وفي إطار تطوير النظام، تستعد "مايكروسوفت" لتوسيع نطاق إتاحة تجربة بحث جديدة في "ويندوز 11"، توفر سرعة أكبر وقدرات محسّنة للعثور على الملفات والمعلومات داخل الحاسوب.
 
وتتوفر هذه التجربة حالياً للمشاركين في برنامج "Windows Insider" التجريبي، على أن تبدأ الشركة طرحها تدريجياً أمام شريحة أوسع من المستخدمين قبل نهاية عام 2026.
مواضيع ذات صلة
تحديث جديد لـ"ويندوز 11" يتسبب بتعطل بعض وظائفه!
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر سار للمضمونين المتقاعدين.. هذا ما أعلنه كركي
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"غوغل" تُحضّر مفاجأة لمستخدمي "شات".. ما الذي سيتغيّر؟
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة مخيفة تظهر لمستخدمي "ويندوز".. و "مايكروسوفت" تتدخل
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24

مايكروسوفت

نائب رئيس

windows

شركة م

ويندوز

البلو

بلوتو

كاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
Lebanon24
08:00 | 2026-10-18
Lebanon24
06:00 | 2026-10-18
Lebanon24
05:00 | 2026-10-18
Lebanon24
02:00 | 2026-10-18
Lebanon24
00:45 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24