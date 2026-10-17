أمازون تطلق جهازاً "يسمع كل شيء".. ماذا يفعل بمحادثاتك؟

أعلنت شركة "أمازون" إطلاق جهازين جديدين من أجهزة "Bee" القابلة للارتداء والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع توفير اشتراك مدفوع يتيح مزايا إضافية، أبرزها التكامل مع خدمات الشركة ومساعدها الصوتي "Alexa Plus"، بما يسمح باقتراح المنتجات وتنفيذ مهام يومية استناداً إلى محادثات المستخدم.

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وتأتي هذه الخطوة بعد استحواذ أمازون، العام الماضي، على شركة "Bee" الناشئة، المتخصصة في تطوير أجهزة صغيرة قادرة على الاستماع إلى المحادثات اليومية وتلخيصها، في إطار مساعي الشركة لتعزيز حضورها في سوق الأجهزة الشخصية المعتمدة على .



وتشمل المجموعة الجديدة جهاز "Bee Frontier"، بسعر 75 دولاراً، وهو نسخة مطوّرة من الجهاز الأصلي، إلى جانب "Bee Eclipse"، بسعر 99 دولاراً، الذي يتميز بتصميم مستطيل يشبه بطاقة الائتمان، ويمكن تثبيته مغناطيسياً خلف .



ويتوفر جهاز "Bee Frontier" اعتباراً بثلاثة ألوان، هي الأسود والأخضر والبنفسجي، ويمكن ارتداؤه حول المعصم على غرار أساور اللياقة البدنية، أو تثبيته على الملابس بواسطة مشبك.



وأعادت أمازون تصميم زر التسجيل ليصبح أكثر وضوحاً، مع الإبقاء على ميكروفونين ومؤشر ضوئي يوضح حالة التسجيل، إضافة إلى بطارية تدوم نحو سبعة أيام للشحنة الواحدة، ومقاومة للماء والغبار وفق معيار "IP67".



أما جهاز "Bee Eclipse"، فتعتزم الشركة طرحه قريباً بألوان الأسود والوردي والأصفر والفضي، مستهدفةً المستخدمين الذين يفضلون جهازاً لا يتطلب ارتداءه على الجسم، خصوصاً في بيئات العمل. ويتميز ببطارية تدوم حتى 21 يوماً للشحنة الواحدة، إلى جانب مؤشر ضوئي لحالة التسجيل.



محادثات تتحول إلى ملخصات ومهام



تعتمد أجهزة "Bee" على الاستماع إلى المحادثات اليومية وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بهدف إعداد ملخصات ونصوص مكتوبة، واستخراج الأفكار والمهام التي تتطلب المتابعة، ما يساعد المستخدمين على تذكر التفاصيل دون الحاجة إلى تدوين الملاحظات.



وتدعم الأجهزة التكامل مع خدمات وتطبيقات متعددة، بينها "Gmail" وتقويم و"Outlook" و"Apple HealthKit" والصور، ما يتيح للمساعد الذكي الاستفادة من سياق المحادثات لإعداد مسودات رسائل إلكترونية أو إرسال دعوات عبر التقويم.

وتتشابه هذه الإمكانات مع وظائف أجهزة تدوين الملاحظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلا أن أجهزة "Bee" تركز بصورة أكبر على ربط المحادثات اليومية بالتطبيقات والخدمات الرقمية.



وأعلنت أمازون أيضاً إطلاق اشتراك "Bee Pro" مقابل 12 دولاراً شهرياً، لتوفير وظائف إضافية إلى جانب المزايا المجانية.



وتتيح الخطة المجانية تلخيص المحادثات واستعراضها، مع الاحتفاظ بذاكرة تمتد إلى 14 يوماً، فيما يوفر الاشتراك المدفوع ملخصات غير محدودة، واقتراحات للمهام اليومية، وذكريات يومية، ومساعد محادثة شخصياً، وقوالب لتنظيم المحادثات، وتكاملاً مع تطبيقات خارجية، فضلاً عن تطبيق مخصص لأجهزة الحاسوب.



اقتراح منتجات بناءً على المحادثات



ومن أبرز المزايا الجديدة تكامل أجهزة "Bee" مع خدمات أمازون ومساعدها الصوتي "Alexa Plus"، بما يسمح باقتراح منتجات استناداً إلى محتوى المحادثات اليومية.



فعلى سبيل المثال، إذا تحدث أحد أفراد الأسرة عن الحاجة إلى شراء مستلزمات للقطط، فقد يظهر تذكير بالمنتج على الصفحة الرئيسية لمتجر أمازون، أو رابط داخل تطبيق "Bee" ينقل المستخدم مباشرة إلى صفحة الشراء.



كذلك، يتيح التكامل مع "Alexa Plus" الوصول إلى ملخصات المحادثات والمعلومات المستخلصة منها باستخدام ، دون الحاجة إلى التفاعل المباشر مع الجهاز.



أيضاً، أكدت أمازون أن تفعيل التكامل مع خدماتها يتطلب موافقة المستخدم مسبقاً.



مخاوف بشأن الخصوصية



ويأتي إطلاق الأجهزة الجديدة في ظل تزايد المخاوف المرتبطة بالخصوصية، خصوصاً مع انتشار تقنيات قادرة على الاستماع المستمر إلى المحادثات المحيطة بالمستخدمين وتحليلها.



وفي هذا السياق، أوضحت أمازون أن أجهزة "Bee" تعتمد على بنية أمنية تحمل اسم "Private Compute"، لتشفير النصوص المكتوبة والملخصات والمهام المستخرجة من المحادثات، مؤكدةً أنها لا تحتفظ بالتسجيلات الصوتية.

وتتيح الأجهزة أيضاً إمكانية إيقاف التسجيل تلقائياً بعد مرور مدة محددة دون رصد أي صوت.



وبحسب الشركة، يتعرف نظام الذكاء الاصطناعي على صوت المستخدم الأساسي خلال إعداد الجهاز، لكنه لا يحدد تلقائياً هويات المتحدثين الآخرين، إلا بعد موافقتهم على تدريب النظام للتعرف على أصواتهم.