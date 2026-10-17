ثورة في متصفح "إيدج".. مايكروسوفت تُطلق ميزة أمنية جديدة!

أعلنت شركة تطوير آليات جديدة لتسريع تثبيت التحديثات الأمنية في متصفح "إيدج" (Edge)، بهدف تقليص الفترة التي تبقى خلالها الإصدارات القديمة عرضة للثغرات والهجمات الإلكترونية، مع الحد من تعطيل المستخدمين أثناء عملهم.

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وبحسب موقع "عرب هاردوير"، تتضمن الخطوة ميزة جديدة تحمل اسم "Restart to update on idle"، تتيح تثبيت التحديثات المعلّقة تلقائياً عندما يكون الجهاز في وضع الخمول، بدلاً من انتظار إغلاق المستخدم المتصفح وإعادة تشغيله يدوياً.



وتوضح مايكروسوفت أن هذه الآلية قد تقلّص الفترة اللازمة لتطبيق الإصلاحات الأمنية من أيام إلى ساعات، خصوصاً لدى المستخدمين الذين يتركون المتصفح مفتوحاً لفترات طويلة.



وكانت الميزة تُعرف سابقاً باسم "Instant Updates"، إلا أنها لا تسمح بتحديث المتصفح أثناء استخدامه من دون ، بل تعتمد على اختيار الوقت المناسب لإتمام العملية، بما يقلّل من مقاطعة العمل.



وفي موازاة ذلك، تعمل مايكروسوفت على تطوير تقنية أكثر تقدماً، تتيح الانتقال إلى إصدار أحدث من "إيدج" من دون مطالبة المستخدم بإعادة تشغيل المتصفح أو إغلاق جلسات العمل المفتوحة.



ورغم نجاح الشركة في تطوير نموذج أولي لهذه التقنية، فإنها لا تزال في المرحلة التجريبية، ولم يُعلن حتى الآن موعد طرحها رسمياً للمستخدمين.



وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود مايكروسوفت لتقليص ما يُعرف بـ"فجوة التصحيح الأمني"، وهي الفترة الفاصلة بين إصدار التحديثات وتثبيتها فعلياً على الأجهزة، في ظل تسارع اكتشاف الثغرات الإلكترونية واستغلالها.



كذلك، تتيح الشركة إصدار إصلاحات أمنية عاجلة لمتصفح "إيدج" بصورة مستقلة عن جدول تحديثات "Chromium"، عندما تستدعي المخاطر الأمنية اتخاذ إجراءات فورية.



تنبيهات أمنية لمراقبة الأجهزة



وفي سياق متصل، أتاحت مايكروسوفت ميزة "Security Update Alerts" للأجهزة المُدارة التي تعمل بنظام ، عبر خدمة إدارة " Edge"، من دون الحاجة إلى تراخيص إضافية.



وتسمح هذه الميزة لمسؤولي تقنية المعلومات بتحديد مستوى خطورة الثغرات التي تستدعي إرسال التنبيهات، والاطلاع على تفاصيل الثغرات الأمنية المعروفة برمز "CVE"، إلى جانب تحديد إصدارات المتصفح المتأثرة وعدد الأجهزة التي تحتاج إلى تحديث.



وتوفر لوحة المراقبة "Monitoring" معلومات عن أحدث إصدارات المتصفح عبر قنوات التحديث المختلفة، بما فيها "Stable" و"Extended Stable" و"Beta" و"Dev" و"Canary".



كذلك، يستطيع مسؤولو الأنظمة مطالبة المستخدمين بإعادة تشغيل المتصفح لتثبيت التحديثات، أو تفعيل إعادة التشغيل التلقائية خلال فترات الخمول.



وتشترط مايكروسوفت للاستفادة من بيانات المراقبة تفعيل خاصية "Version Monitoring"، إلى جانب السماح بإرسال بيانات التشخيص المطلوبة.