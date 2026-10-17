تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ثورة في متصفح "إيدج".. مايكروسوفت تُطلق ميزة أمنية جديدة!

Lebanon 24
17-10-2026 | 14:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ثورة في متصفح إيدج.. مايكروسوفت تُطلق ميزة أمنية جديدة!
ثورة في متصفح إيدج.. مايكروسوفت تُطلق ميزة أمنية جديدة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت شركة مايكروسوفت تطوير آليات جديدة لتسريع تثبيت التحديثات الأمنية في متصفح "إيدج" (Edge)، بهدف تقليص الفترة التي تبقى خلالها الإصدارات القديمة عرضة للثغرات والهجمات الإلكترونية، مع الحد من تعطيل المستخدمين أثناء عملهم.
Advertisement
 
 وبحسب موقع "عرب هاردوير"، تتضمن الخطوة ميزة جديدة تحمل اسم "Restart to update on idle"، تتيح تثبيت التحديثات المعلّقة تلقائياً عندما يكون الجهاز في وضع الخمول، بدلاً من انتظار إغلاق المستخدم المتصفح وإعادة تشغيله يدوياً.

وتوضح مايكروسوفت أن هذه الآلية قد تقلّص الفترة اللازمة لتطبيق الإصلاحات الأمنية من أيام إلى ساعات، خصوصاً لدى المستخدمين الذين يتركون المتصفح مفتوحاً لفترات طويلة.
 

وكانت الميزة تُعرف سابقاً باسم "Instant Updates"، إلا أنها لا تسمح بتحديث المتصفح أثناء استخدامه من دون إعادة تشغيل، بل تعتمد على اختيار الوقت المناسب لإتمام العملية، بما يقلّل من مقاطعة العمل.
 

وفي موازاة ذلك، تعمل مايكروسوفت على تطوير تقنية أكثر تقدماً، تتيح الانتقال إلى إصدار أحدث من "إيدج" من دون مطالبة المستخدم بإعادة تشغيل المتصفح أو إغلاق جلسات العمل المفتوحة.
 

ورغم نجاح الشركة في تطوير نموذج أولي لهذه التقنية، فإنها لا تزال في المرحلة التجريبية، ولم يُعلن حتى الآن موعد طرحها رسمياً للمستخدمين.
 

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود مايكروسوفت لتقليص ما يُعرف بـ"فجوة التصحيح الأمني"، وهي الفترة الفاصلة بين إصدار التحديثات وتثبيتها فعلياً على الأجهزة، في ظل تسارع اكتشاف الثغرات الإلكترونية واستغلالها.
 

كذلك، تتيح الشركة إصدار إصلاحات أمنية عاجلة لمتصفح "إيدج" بصورة مستقلة عن جدول تحديثات "Chromium"، عندما تستدعي المخاطر الأمنية اتخاذ إجراءات فورية.
 

تنبيهات أمنية لمراقبة الأجهزة
 

وفي سياق متصل، أتاحت مايكروسوفت ميزة "Security Update Alerts" للأجهزة المُدارة التي تعمل بنظام ويندوز، عبر خدمة إدارة "microsoft Edge"، من دون الحاجة إلى تراخيص إضافية.
 

وتسمح هذه الميزة لمسؤولي تقنية المعلومات بتحديد مستوى خطورة الثغرات التي تستدعي إرسال التنبيهات، والاطلاع على تفاصيل الثغرات الأمنية المعروفة برمز "CVE"، إلى جانب تحديد إصدارات المتصفح المتأثرة وعدد الأجهزة التي تحتاج إلى تحديث.
 

وتوفر لوحة المراقبة "Monitoring" معلومات عن أحدث إصدارات المتصفح عبر قنوات التحديث المختلفة، بما فيها "Stable" و"Extended Stable" و"Beta" و"Dev" و"Canary".
 

كذلك، يستطيع مسؤولو الأنظمة مطالبة المستخدمين بإعادة تشغيل المتصفح لتثبيت التحديثات، أو تفعيل إعادة التشغيل التلقائية خلال فترات الخمول.
 

وتشترط مايكروسوفت للاستفادة من بيانات المراقبة تفعيل خاصية "Version Monitoring"، إلى جانب السماح بإرسال بيانات التشخيص المطلوبة.
 

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز حماية الأجهزة من الثغرات الأمنية، وتسريع وصول الإصلاحات إلى المستخدمين، مع تقليل تأثير عمليات التحديث على تجربة التصفح والعمل اليومي.
مواضيع ذات صلة
"انستغرام" تطلق ميزة جديدة
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"غوغل" تطلق ميزة جديدة.. هاتفك يصف لك ما يراه
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مهمة للمستخدمين.. ميزة جديدة في "واتساب"
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من "انستغرام".. تعرفوا إليها
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24

إعادة تشغيل

مايكروسوفت

microsoft

شركة م

ويندوز

لو ال

دمين

نبيه

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
Lebanon24
08:00 | 2026-10-18
Lebanon24
06:00 | 2026-10-18
Lebanon24
05:00 | 2026-10-18
Lebanon24
02:00 | 2026-10-18
Lebanon24
00:45 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24