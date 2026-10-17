قرار مفاجئ من سوني.. هذا الهاتف لن يحصل على "أندرويد 17"!

أعلنت شركة سوني أن هاتفها Xperia 10 VI، الذي طرحته في أيار 2024 بنظام التشغيل "أندرويد 14"، لن يحصل على تحديث "أندرويد 17"، رغم تعهدها سابقاً بتوفير ثلاثة تحديثات رئيسية للنظام، كان من المفترض أن تشمل الإصدار الجديد.

وأوضحت الشركة، في إشعار رسمي وجّهته إلى المستخدمين، أن القرار يعود إلى قيود تقنية مرتبطة بتكوين مساحة التخزين في الهاتف، مشيرةً إلى أن تقييماً تقنياً مفصلاً أظهر أن الجهاز لن يتمكن من توفير تجربة استخدام مناسبة بعد الترقية إلى "أندرويد 17".

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وأكدت سوني أنها أجرت بالفعل اختبارات لتشغيل الإصدار الجديد من نظام أندرويد على الهاتف، لكنها قررت عدم إتاحته للمستخدمين بعدما تبيّن أن القيود التقنية قد تؤثر في جودة تجربة الاستخدام.

وقدّمت الشركة اعتذاراً رسمياً للمستخدمين عن التزامها السابق، مؤكدةً في المقابل استمرار توفير التحديثات الأمنية للهاتف لمدة أربع سنوات.

وشدّدت سوني على أن القرار يقتصر على هاتف Xperia 10 VI، ولن يشمل أي طراز آخر من سلسلة هواتف Xperia.