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تكنولوجيا وعلوم

منافس جديد يدخل السباق.. ميتا تطلق نموذجاً ضخماً للذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
17-10-2026 | 23:00
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منافس جديد يدخل السباق.. ميتا تطلق نموذجاً ضخماً للذكاء الاصطناعي
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أعلنت شركة "ميتا"، بالتعاون مع "آبل"، إطلاق نموذج جديد للذكاء الاصطناعي يحمل اسم "Muse Spark Open"، يتميز بإمكانية تشغيله محلياً على أجهزة "Mac Studio"، في خطوة تهدف إلى إتاحة نماذج متقدمة للمطورين دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الخوادم السحابية.
 
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وبحسب تقرير نشره موقع "TechCrunch" مؤخراً، فقد وصفت ميتا نموذجها الجديد بأنه الأكثر قدرة بين نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة الأوزان المطورة في الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أنه صُمم لتنفيذ مهام برمجية معقدة وتشغيل وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على إنجاز أعمال متعددة المراحل. 


ويضم النموذج 816 مليار معلمة، منها 42 مليار معلمة نشطة أثناء معالجة كل وحدة نصية، إلى جانب نافذة سياق تستوعب نحو مليون رمز، ما يتيح له التعامل مع كميات كبيرة من المعلومات والملفات البرمجية والمحادثات الطويلة.
 

كذلك، يتمتع بقدرات متعددة الوسائط، إذ يستطيع معالجة النصوص والصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، فضلاً عن تنفيذ مهام تتطلب التحليل والاستدلال والتعامل مع أدوات برمجية مختلفة.
 

تشغيل محلي بقدرات ضخمة
 

وأوضحت ميتا أن النموذج الجديد جرى تحسينه للعمل على أجهزة "Mac Studio" المزودة بمعالج "M5 Ultra" من آبل، باستخدام إطار العمل "MLX" المخصص لتشغيل نماذج التعلم الآلي على معالجات الشركة.
 

لكن تشغيل النموذج محلياً يتطلب إمكانات تقنية مرتفعة، إذ يحتاج إلى جهازي "Mac Studio"، يحتوي كل منهما على ذاكرة موحدة بسعة 512 غيغابايت، لتوفير سعة إجمالية تبلغ تيرابايت واحد.
 

وتسمح هذه البنية بتوزيع عمليات المعالجة بين الجهازين، بما يمكّنهما من تشغيل نموذج ضخم كان يتطلب سابقاً تجهيزات متخصصة داخل مراكز البيانات.
 

وتبرز أهمية التشغيل المحلي في إمكانية معالجة البيانات على أجهزة المستخدم نفسه، ما يمنح المؤسسات والمطورين مزيداً من التحكم بالمعلومات ويحدّ من الحاجة إلى إرسالها إلى خوادم خارجية. 


قدرات في البرمجة ومونتاج الفيديو
 

واختبرت ميتا النموذج الجديد باستخدام أداة البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي "Muse Code"، حيث تمكن من تنفيذ تعديلات على تطبيق "Ice Cubes"، وهو تطبيق مفتوح المصدر لشبكة التواصل الاجتماعي "Mastodon".
 

وشملت الاختبارات إصلاح أخطاء برمجية وإضافة ميزات جديدة وإتمام عملية بناء التطبيق، في تجربة هدفت إلى إظهار قدرة النموذج على تنفيذ مهام تطوير برمجية متكاملة.
 

كذلك اختبرت الشركة استخدام النموذج مع برنامج تحرير الفيديو الاحترافي "DaVinci Resolve"، حيث استطاع مراجعة اللقطات وتحليلها إطاراً بإطار، واختيار المقاطع المناسبة واقتصاصها لتلائم العرض العمودي.
 

وتشير هذه التجارب إلى إمكانية توظيف النموذج في أعمال تتجاوز المحادثات النصية، لتشمل تطوير البرمجيات والمونتاج وتنفيذ المهام الرقمية المعقدة. 
 

إتاحته للمطورين
 

وأعلنت ميتا توفير النموذج عبر منصات متعددة، بينها "Hugging Face" و"Google Cloud" و"microsoft Foundry"، إضافةً إلى خدمات تتيح استخدامه عبر واجهات برمجية، مثل "Together AI" و"Fireworks AI" و"Groq".
 

ويُطرح النموذج وفق ترخيص خاص من ميتا يسمح لكثير من المطورين باستخدامه مجاناً، مع وجود شروط وقيود تجارية محددة.
 

ويختلف مفهوم "مفتوح الأوزان" عن البرمجيات مفتوحة المصدر بالكامل، إذ يتيح الوصول إلى الأوزان المدربة للنموذج وتشغيلها وتخصيصها وفق شروط الترخيص، من دون أن يعني بالضرورة إتاحة جميع تفاصيل تطويره أو بيانات تدريبه.
 

وأكدت ميتا أنها أجرت اختبارات لتقييم سلامة النموذج والمخاطر المحتملة المرتبطة بإتاحته، مشيرةً إلى أنه استوفى معايير الإطلاق المعتمدة لديها.
 

ويأتي هذا الإعلان في إطار المنافسة المتصاعدة بين شركات التكنولوجيا لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر قدرة، مع توسيع إمكانات تشغيلها محلياً وتقليل الاعتماد على البنية التحتية السحابية.
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