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تكنولوجيا وعلوم

هاتفك ينطفئ فجأة في الشتاء؟ إليك السبب

Lebanon 24
18-10-2026 | 05:00
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قد يلاحظ مستخدمو الهواتف الذكية خلال فصل الشتاء انخفاضاً سريعاً في نسبة شحن البطارية، أو انطفاء الهاتف بشكل مفاجئ رغم وجود طاقة فيه، ما يثير مخاوف من تعرض البطارية للتلف.

لكن هذه المشكلة لا تعني بالضرورة وجود عطل، إذ قد تكون ناتجة عن تأثير درجات الحرارة المنخفضة في أداء البطارية، وهو تأثير غالباً ما يكون مؤقتاً.

وتوضح شركة "آبل" أن استخدام هواتف آيفون في أجواء شديدة البرودة قد يؤدي إلى تراجع أداء البطارية أو توقف الجهاز عن العمل، على أن يعود إلى طبيعته عند ارتفاع درجة حرارته.
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لماذا يؤثر البرد في بطارية الهاتف؟

تعتمد معظم الهواتف الحديثة على بطاريات "الليثيوم أيون"، التي تتأثر بدرجات الحرارة المنخفضة، إذ يؤدي البرد الشديد إلى إبطاء التفاعلات الكيميائية داخلها، ما يقلل قدرتها على توفير الطاقة اللازمة لتشغيل الهاتف.

ونتيجة لذلك، قد تنخفض نسبة الشحن بسرعة، أو يصبح أداء الجهاز أبطأ، خصوصاً عند استخدام تطبيقات تستهلك طاقة كبيرة.

وتشير شركتا "آبل" و"سامسونغ" إلى أن درجة الحرارة المناسبة لاستخدام هواتفهما تتراوح عموماً بين صفر و35 درجة مئوية، محذرتين من أن التعرض الطويل لدرجات حرارة خارج هذا النطاق قد يؤثر في أداء البطارية وعمرها.

لماذا ينطفئ الهاتف فجأة؟

عندما تنخفض درجة الحرارة بشكل كبير، قد تعجز البطارية عن توفير الطاقة الكافية لتشغيل الهاتف، ما يؤدي إلى انطفائه تلقائياً رغم ظهور نسبة شحن متبقية.

وتوضح شركة "غوغل" أن بعض هواتف "بيكسل" قد تتوقف عن العمل إذا انخفضت حرارتها إلى أقل من صفر درجة مئوية، لكنها تشير إلى أن تدفئة الجهاز تدريجياً قد تساعد على استعادة عمله.

وتختلف هذه المشكلة من هاتف إلى آخر، بحسب نوع الجهاز وحالة البطارية ومدة تعرضه للبرد، فيما تكون البطاريات القديمة أكثر عرضة للانطفاء المفاجئ.

هل يتسبب البرد بتلف البطارية؟

في معظم الحالات، يكون تأثير البرد مؤقتاً، وتستعيد البطارية أداءها الطبيعي عند عودة الهاتف إلى درجة حرارة معتدلة.

لكن التعرض المتكرر أو الطويل للبرودة الشديدة قد يؤثر في عمر البطارية، كما أن الحرارة المرتفعة قد تتسبب بأضرار دائمة.

ولهذا السبب، ينصح الخبراء بتجنب تدفئة الهاتف باستخدام المدفأة أو مجفف الشعر، لأن الحرارة المباشرة قد تضر بمكوناته.

كيف تحمي هاتفك خلال الشتاء؟

يمكن اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة لحماية الهاتف من تأثير البرد، أبرزها:

- الاحتفاظ بالهاتف في جيب داخلي للمعطف، بعيداً عن الهواء البارد.

- تجنب ترك الهاتف داخل السيارة لساعات خلال الطقس البارد.

- عدم شحن الهاتف عندما يكون شديد البرودة، وانتظار عودته تدريجياً إلى درجة حرارة مناسبة.

- تفعيل وضع توفير الطاقة وخفض سطوع الشاشة لتقليل استهلاك البطارية.

- تجنب تعريض الهاتف للمدافئ أو مصادر الحرارة المباشرة.

- ترك الهاتف في مكان معتدل الحرارة إذا انطفأ بسبب البرد، وعدم محاولة تشغيله أو شحنه فوراً إذا كان شديد البرودة.

كذلك، ينبغي التأكد من عدم وجود رطوبة في منفذ الشحن قبل توصيل الهاتف بالكهرباء.

أما إذا استمر انخفاض الشحن بسرعة، أو تكرر انطفاء الهاتف حتى في درجات الحرارة المعتدلة، فقد يكون ذلك مؤشراً إلى تراجع كفاءة البطارية، ما يستدعي فحصها لدى مركز صيانة معتمد.
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