عند تغيير شريحة الاتصال.. هل يجب إيقاف الهاتف؟

رغم أن معظم الهواتف الذكية الحديثة تتيح تبديل شرائح الاتصال (SIM) دون الحاجة إلى إيقاف تشغيل الجهاز، فإن اتخاذ هذه الخطوة البسيطة قد يساعد على تجنّب أخطاء الاتصال بالشبكة ومشكلات برمجية محتملة.



وبحسب تقرير نشره موقع "Engadget"، فإن إيقاف الهاتف قبل استبدال الشريحة يمنحه فرصة لقراءة إعدادات شركة الاتصالات الجديدة عند إعادة تشغيله، فيما يمكن استخدام وضع الطيران بديلًا لتحديث الاتصال بالشبكة، مع ضرورة التعامل بحذر مع الشريحة ودرجها لتجنّب التلف أو فقدان البيانات.

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نتحدث هنا عن شرائح SIM التي يجب إخراجها من الهاتف يدويًا، أما استبدال شريحة "eSIM" الإلكترونية، فينبغي أن يكون بسيطًا، إذ يمكن إتمامه باستخدام رمز "QR" أو تطبيق شركة الاتصالات أو بين الهواتف الذكية المختلفة.



وتستطيع معظم الهواتف المتوافقة مع "eSIM" تخزين عدة شرائح إلكترونية، وإن كان عدد الشرائح التي يمكن تفعيلها في الوقت نفسه محدودًا.

يتضمن استبدال شريحة SIM المادية الخطوات التالية:



يمكنك، اختياريًا، إيقاف تشغيل هاتفك أو تفعيل وضع الطيران.



أخرج درج الشريحة، عادةً عن طريق إدخال مشبك ورقي أو أداة إخراج SIM برفق في الفتحة الصغيرة المخصصة لذلك في الهاتف.



استبدل الشريحة، مع التأكد من استخدام الحجم الصحيح.



أعد الدرج إلى مكانه.



أدخل رمز "PIN" الخاص بك أو أعد تشغيل الهاتف إذا طلب منك ذلك.



إذا كان هاتفك يدعم شريحتي SIM ماديتين، فتحقق من الشريحة التي تريد استبدالها قبل البدء.



ورغم أن كثيرين يرون أن "eSIM" تقنية أفضل لأنها لا تتطلب أجزاء متحركة، فإن آخرين لا يزالون يقدّرون سهولة الاستخدام والخصوصية النسبية التي توفرها شرائح SIM التقليدية. فهي تتيح، على سبيل المثال، تثبيت شرائح مسبقة الدفع وشرائح الدفع حسب الاستخدام التي تُشترى مباشرة من المتاجر واستخدامها بسهولة.