تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"تشات جي بي تي" في مواجهة القضاء... اتهامات بتقديم نصائح طبية خطيرة

Lebanon 24
18-10-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تشات جي بي تي في مواجهة القضاء... اتهامات بتقديم نصائح طبية خطيرة
تشات جي بي تي في مواجهة القضاء... اتهامات بتقديم نصائح طبية خطيرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دعت شركة "أوبن إيه آي" المالكة لتطبيق الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" إلى عدم استخدامه كبديل للرعاية الطبية أو التشخيص أو العلاج، مشددة على أن "تشات جي بي تي" ليس طبيباً.
Advertisement

وجاء تصريح الشركة بعدما أقام رجل أمريكي دعوى قضائية ضد "أوبن إيه آي"، وأكد فيها أنه دخل المستشفى بسبب مشكلات في الصحة النفسية عقب فترة وجيزة من استخدامه "تشات جي بي تي"، متهماً التطبيق بممارسة الطب من دون ترخيص.

شروط الاستخدام
ونقلت مجلة "نيوزويك" عن متحدث باسم شركة "أوبن إيه آي" قوله: "نحن نوضح في شروط الاستخدام الخاصة بنا أن (تشات جي بي تي) ليس مخصصاً للتشخيص الطبي أو العلاج، ومع ذلك لا يزال الناس يستخدمونه للحصول على معلومات صحية، ونأخذ على محمل الجد ضرورة جعل هذه المخرجات موثوقة وآمنة قدر الإمكان".

وبحسب الدعوى المقدمة أمام المحكمة المدنية في سان فرانسيسكو، أفاد الرجل ويدعى ديفيد روزنتال بأن التطبيق ساعده على اختيار الأدوية، وقدم له تعليمات بشأن جرعات العقاقير، بل وطمأنه عندما قرر تجاهل الوصفات الطبية المكتوبة له.


انتهاك القانون
وأشارت الدعوى إلى أن "تشات جي بي تي" قدم تلك الملاحظات الطبية من دون امتلاك أي ترخيص أو تدريب أو تقدير مهني، وهو ما يعد انتهاكًا لقانون ولاية كاليفورنيا الذي يحظر ممارسة الطب من دون ترخيص.

وجاء في نص الدعوى: "لولا التشجيع المستمر والثناء المفرط من جانب (تشات جي بي تي) وتجاوزه للتردد الصريح الذي أبداه (روزنتال) لما تدهورت صحته النفسية واحتُجز وأُدخل قسرًا إلى المصحة، ولما عانى من اضطراب عاطفي شديد وتفاقم في حالته النفسية التي ضاعف التطبيق شدتها".

وذكرت الدعوى أنه في إحدى المرات أخبر روزنتال نموذج الذكاء الاصطناعي أنه لن يتناول دواءً لموازنة المزاج كان طبيبه قد وصفه له، فرد عليه النموذج بأن له كل الحق في التوقف عن تناول الدواء، وعرض عليه المساعدة في سحب الدواء من جسده تدريجياً.

غياب الشفافية
وتشير ورقة بحثية أعدها باحثون من جامعات (بينغهامتون، ستانفورد، تكساس إيه آند إم، وإنديانا) إلى أن غياب الشفافية فيما يتعلق بالنصائح الصحية التي يولدها الذكاء الاصطناعي يجعل من الصعب التحقيق في مثل هذه الحالات.

وقال كايتشنغ يانغ، أحد مؤلفي الورقة البحثية: "أعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مفيداً جداً في الإجابة على الأسئلة الصحية، لكنه قد يرتكب أخطاء؛ إذ يمكنه تقديم إجابات خاطئة بنفس القدر من الثقة التي يقدم بها الإجابات الصحيحة، وقد تترتب على ذلك عواقب وخيمة، مثل تأخير تلقي العلاج أو تناول أدوية غير مناسبة".
مواضيع ذات صلة
كم دقيقة يقضي المراهقون مع "تشات جي بي تي"؟
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:48:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تسريب صور خاصة بمستخدمي "تشات جي بي تي".. توضيح من "أوبن إيه آي"
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:48:21 Lebanon 24 Lebanon 24
قريباً.. كشف نصوص "تشات جي بي تي"
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:48:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رقم لافت خلال 12 يوماً.. كيف سبق "ميوز" تشات جي بي تي؟
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:48:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

كاليفورنيا

القضاء

الملاح

أمريكي

الملا

تكساس

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:37 | 2026-10-19
Lebanon24
02:52 | 2026-10-19
Lebanon24
01:01 | 2026-10-19
Lebanon24
16:00 | 2026-10-18
Lebanon24
14:00 | 2026-10-18
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24