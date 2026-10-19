واتساب يختبر ميزة غير مسبوقة

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وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من التعديلات التي يعمل التطبيق على تطويرها لنظام أندرويد، وتشمل أيضاً تغييرات في تصميم مربع كتابة الرسائل. يستعد تطبيق لإضافة ميزة جديدة قد تغير طريقة استخدام الملصقات داخل المحادثات، من خلال إتاحة إرفاق مقاطع صوتية قصيرة بالملصقات الثابتة والمتحركة، بما يمنح المستخدمين وسيلة أكثر تفاعلية للتعبير عن مشاعرهم ومشاركة ردود أفعالهم.وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من التعديلات التي يعمل التطبيق على تطويرها لنظام أندرويد، وتشمل أيضاً تغييرات في تصميم مربع كتابة الرسائل.

وتعتمد الميزة الجديدة، التي رصدها موقع «أندرويد أثوريتي» في نسخة قيد التطوير من واتساب، على الجمع بين الصورة والصوت داخل ملصق واحد.



وبدلاً من الاكتفاء بصورة ثابتة أو حركة قصيرة، سيتمكن المستخدم من إنشاء ملصق يتضمن تسجيلاً صوتياً يمكن للمستلم تشغيله بالنقر عليه داخل المحادثة.



ووفقاً للتفاصيل التي كشفها الموقع، ستظهر أيقونة على شكل موجة صوتية ضمن أدوات إنشاء الملصقات، تتيح للمستخدم تسجيل صوته مباشرة أو اختيار ملف صوتي محفوظ على الهاتف.



ويمكن أن تصل مدة الصوت المرفق بالملصقات المصنوعة من الصور الثابتة إلى 10 ثوانٍ، مع إمكانية تقليص الملفات الصوتية لتناسب المدة المحددة.



أما الملصقات المتحركة التي تُنشأ من مقاطع الفيديو، فمن المتوقع أن تتضمن خمس ثوانٍ من الصوت الأصلي للمقطع، مع إمكانية استبداله بتسجيل شخصي أو ملف صوتي آخر. وبعد إرسال الملصق، ستظهر أيقونة للصوت تساعد المستلم على معرفة أنه يحتوي على محتوى صوتي يمكن تشغيله.



ومن شأن هذه الإمكانية أن توسع استخدامات الملصقات، سواء لإضافة تعليق طريف إلى صورة، أو إرفاق عبارة صوتية قصيرة بمشهد متحرك، أو ابتكار ردود أكثر تعبيراً من الملصقات التقليدية.

ولا تقتصر التحديثات التي يجري العمل عليها على الملصقات الصوتية، إذ يختبر واتساب أيضاً خياراً يسمح للمستخدم بإظهار إطار الملصق أو إزالته أثناء إنشائه، ما يوفر مرونة أكبر في تصميم الملصقات الشخصية.



كما يعمل التطبيق على إعادة تصميم مربع كتابة الرسائل ليصبح مكوناً من سطرين، مع نقل بعض أدوات المحادثة، مثل المرفقات والصور والملصقات والصور المتحركة، إلى سطر منفصل، بما قد يتيح مساحة أوضح لكتابة النصوص.

ولا تزال الملصقات الصوتية والتغييرات المصاحبة لها قيد التطوير، ولم يعلن واتساب موعداً رسمياً لإتاحتها للمستخدمين. كما أن ظهورها في النسخ التجريبية أو تمكينها على أجهزة الاختبار لا يعني أنها أصبحت متاحة للجميع، إذ قد تتغير تفاصيلها قبل الإطلاق النهائي. (إرم نيوز)