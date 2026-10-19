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تكنولوجيا وعلوم

5 ميزات في مايكروسوفت تيمز.. تعرفوا إليها

Lebanon 24
19-10-2026 | 02:52
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5 ميزات في مايكروسوفت تيمز.. تعرفوا إليها
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يحتوي تطبيق «مايكروسوفت تيمز» (Microsoft Teams) على مجموعة من الأدوات التي تساعد المستخدمين على تنظيم العمل والتواصل وتبادل الملفات، لكن بعض هذه الإمكانات قد تمر دون ملاحظة، رغم قدرتها على توفير الوقت وتقليل المقاطعات وتحسين تجربة الاجتماعات.
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واستعرض موقع «BGR» التقني، في تقرير، 5 ميزات أساسية يمكن لمستخدمي التطبيق الاستفادة منها بصورة أفضل، تشمل الأوامر السريعة وإدارة الإشعارات ودمج التطبيقات وتثبيت العناصر المهمة، إلى جانب أدوات تسهيلات الاستخدام.
 
أوامر سريعة لإنجاز المهام

وتتيح ميزة شريط الأوامر تنفيذ إجراءات متعددة دون الحاجة إلى التنقل بين صفحات التطبيق. ويمكن للمستخدم كتابة الشرطة المائلة (/) لاستعراض الأوامر المتاحة، ومنها «/available» لتغيير حالة التوفر، و«/brb» للإشارة إلى الابتعاد مؤقتًا، و«/dnd» لتفعيل وضع عدم الإزعاج.

كما يسمح الأمر «/goto» بالانتقال إلى محادثة أو قناة محددة، بينما يساعد «/meetnow» على بدء اجتماع أو الانضمام إليه، ويفتح «/settings» قائمة الإعدادات. لكن هذه الأوامر لا تعمل على الأجهزة المحمولة وفقًا للتقرير.

التحكم في الإشعارات

يمكن للمستخدم تخصيص الإشعارات بحسب أهمية كل قناة، بدلًا من استقبال تنبيهات متواصلة عن جميع الرسائل. وتتيح قائمة خيارات القناة تحديد الإشعارات التي يرغب في متابعتها، سواء لتقليل التنبيهات غير الضرورية أو ضمان عدم تفويت التحديثات المهمة.

ويمكن أيضًا الوصول إلى إعدادات الإشعارات والنشاط لتغيير الأصوات المرتبطة بالتنبيهات، والتحكم في ظهورها أثناء الاجتماعات، وتعديل حجمها ومحتواها وموقعها على الشاشة.

تطبيقات إضافية داخل المنصة

ولا يقتصر «تيمز» على المحادثات ومكالمات الفيديو والتقويم، إذ يمكن توسيع وظائفه عبر إضافة تطبيقات مثل «أسانا» (Asana) و«دروب بوكس» (Dropbox) و«كانفا» (Canva) و«تيرن إت إن» (Turnitin).

وتشمل الخيارات أدوات للتعاون ومشاركة الملفات والتعليم، إلى جانب تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في التخطيط وتدوين الملاحظات. ويمكن استخدام بعض هذه الأدوات أثناء الاجتماعات لتسهيل التعاون وتبادل الآراء وتوثيق النقاشات.

تثبيت المحادثات والأدوات المهمة

وتسمح ميزة التثبيت بإبقاء التطبيقات والمحادثات والقنوات الأكثر استخدامًا في متناول اليد. ويمكن تثبيت تطبيق في الشريط الجانبي، أو إضافة تبويب إلى محادثة أو قناة ليتمكن المشاركون من الوصول سريعًا إلى الملفات والأدوات المرتبطة بعملهم.

كما يمكن إخفاء المحادثات والقنوات الأقل أهمية من الواجهة دون فقدان إمكانية متابعة الرسائل والإشارات الجديدة فيها.

أدوات تجعل الاستخدام أكثر سهولة

ويوفر «تيمز» خيارات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية، من بينها التسميات التوضيحية المباشرة والنصوص المكتوبة للاجتماعات، ووضع لغة الإشارة الذي يساعد المشاركين على إبقاء مترجمي لغة الإشارة ظاهرين بوضوح.

وتشمل الإمكانات الأخرى دعم قارئات الشاشة واختصارات لوحة المفاتيح. كما يتضمن عدد من تطبيقات «مايكروسوفت 365» أداة لفحص إمكانية الوصول، ترصد مشكلات مثل غياب الأوصاف النصية للصور وضعف تباين الألوان، وتقترح طرقًا لمعالجتها.

وتوضح هذه الميزات أن الاستفادة من «مايكروسوفت تيمز» لا تتوقف عند إجراء الاجتماعات، بل تمتد إلى تنظيم بيئة العمل وتسهيل التعاون وتقليل الوقت المستهلك في المهام اليومية. (إرم نيوز) 
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