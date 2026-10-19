5 ميزات في مايكروسوفت تيمز.. تعرفوا إليها

أوامر سريعة لإنجاز المهاموتتيح ميزة شريط الأوامر تنفيذ إجراءات متعددة دون الحاجة إلى التنقل بين صفحات التطبيق. ويمكن للمستخدم كتابة الشرطة المائلة (/) لاستعراض الأوامر المتاحة، ومنها «/available» لتغيير حالة التوفر، و«/brb» للإشارة إلى الابتعاد مؤقتًا، و«/dnd» لتفعيل وضع عدم الإزعاج.كما يسمح الأمر «/goto» بالانتقال إلى محادثة أو قناة محددة، بينما يساعد «/meetnow» على بدء اجتماع أو الانضمام إليه، ويفتح «/settings» قائمة الإعدادات. لكن هذه الأوامر لا تعمل على الأجهزة المحمولة وفقًا للتقرير.الإشعاراتيمكن للمستخدم تخصيص الإشعارات بحسب أهمية كل قناة، بدلًا من استقبال تنبيهات متواصلة عن جميع الرسائل. وتتيح قائمة خيارات القناة تحديد الإشعارات التي يرغب في متابعتها، سواء لتقليل التنبيهات غير الضرورية أو ضمان عدم تفويت التحديثات المهمة.ويمكن أيضًا الوصول إلى إعدادات الإشعارات والنشاط لتغيير الأصوات المرتبطة بالتنبيهات، والتحكم في ظهورها أثناء الاجتماعات، وتعديل حجمها ومحتواها وموقعها على الشاشة.تطبيقات إضافية داخل المنصةولا يقتصر «تيمز» على المحادثات ومكالمات الفيديو والتقويم، إذ يمكن توسيع وظائفه عبر إضافة تطبيقات مثل «أسانا» (Asana) و«دروب بوكس» (Dropbox) و«كانفا» (Canva) و«تيرن إت إن» (Turnitin).وتشمل الخيارات أدوات للتعاون ومشاركة الملفات والتعليم، إلى جانب تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في التخطيط وتدوين الملاحظات. ويمكن استخدام بعض هذه الأدوات أثناء الاجتماعات لتسهيل التعاون وتبادل الآراء وتوثيق النقاشات.تثبيت المحادثات والأدوات المهمةوتسمح ميزة التثبيت بإبقاء التطبيقات والمحادثات والقنوات الأكثر استخدامًا في متناول اليد. ويمكن تثبيت تطبيق في الشريط الجانبي، أو إضافة تبويب إلى محادثة أو قناة ليتمكن المشاركون من الوصول سريعًا إلى الملفات والأدوات المرتبطة بعملهم.كما يمكن إخفاء المحادثات والقنوات الأقل أهمية من الواجهة دون فقدان إمكانية متابعة الرسائل والإشارات الجديدة فيها.أدوات تجعل الاستخدام أكثر سهولةويوفر «تيمز» خيارات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية، من بينها التسميات التوضيحية المباشرة والنصوص المكتوبة للاجتماعات، ووضع لغة الإشارة الذي يساعد المشاركين على إبقاء مترجمي لغة الإشارة ظاهرين بوضوح.وتشمل الإمكانات الأخرى دعم قارئات الشاشة واختصارات لوحة المفاتيح. كما يتضمن عدد من تطبيقات «مايكروسوفت 365» أداة لفحص إمكانية الوصول، ترصد مشكلات مثل غياب الأوصاف النصية للصور وضعف تباين الألوان، وتقترح طرقًا لمعالجتها.وتوضح هذه الميزات أن الاستفادة من «مايكروسوفت تيمز» لا تتوقف عند إجراء الاجتماعات، بل تمتد إلى تنظيم بيئة العمل وتسهيل التعاون وتقليل الوقت المستهلك في المهام اليومية. (إرم نيوز)