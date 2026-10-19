قبل طرحه في الأسواق.. أبل تكشف مفاجأة بشأن بطارية iPhone Duo

كشفت شركة "أبل" رسميًا عن سعة بطارية هاتفها القابل للطي Duo، بعد ظهور ملصق الطاقة الخاص به في ، وذلك قبل بدء المبيعات وتسليم الطلبات خلال الأسبوع الجاري، عقب إطلاق الطلب المسبق الأسبوع الماضي.

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ووفق البيانات الرسمية، تبلغ سعة البطارية، المصنوعة من الليثيوم والمقسّمة إلى خليتين، 4,883 مللي أمبير.

ويشير ملصق الطاقة إلى أن الهاتف يوفر مدة تشغيل تصل إلى 51 ساعة و30 دقيقة لكل دورة شحن، فيما صُممت البطارية للحفاظ على أدائها لمدة لا تقل عن 1,000 دورة شحن، وفق الإعدادات الافتراضية.

ومن المتوقع أن تتوافر السعة نفسها في جميع الأسواق، إذ يعتمد الهاتف عالميًا على تقنية eSIM، من دون منفذ لبطاقات SIM التقليدية.